LeBron apoia boicote à NBA, em protesto contra ação da polícia que atirou nas costas de homem negro

247 - Jogadores da liga de basquete norte-americana, NBA, apoiaram a decisão do Milwaukee Bucks que não entraram em quadra contra o Orlando Magic nesta quarta-feira, 26, em protesto contra ação de um policial branco que baleou Jacob Blake. Blake é negro, levou sete tiros nas costas e agora está com as pernas paralisadas.

Nas redes sociais, LeBron James, conhecido por apoiar a luta contra o racismo policial nos Estados Unidos, e outros atletas saíram em defesa de Blake, pedindo justiça. “Foda-se isso, cara! Queremos mudanças. Cansado disso”, tuitou LeBron, que joga pelo Lakers de Los Angeles.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT August 26, 2020

Além do jogo Bucks X Orlando Magic, as partidas de Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers pelos Playoffs da NBA, nesta quarta-feira, também foram boicotados. Com a iniciativa dos atletas, inédita na história da liga, a NBA decidiu adiar as três partidas do dia.

