Lima Duarte causa protestos após dizer que recusou zona por “só ter mulheres pretas” (vídeo)

247 - O ator Lima Duarte, de 96 anos, causou protestos durante a cerimônia da Associação Paulista de Críticos da Arte, a APCA, realizada na noite desta segunda-feira (4), em São Paulo. Homenageado com um troféu especial por sua trajetória na televisão, ele mencionou, em seu discurso de agradecimento, um episódio de sua juventude envolvendo uma zona de prostituição e mulheres pretas.

As informações são da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo. Segundo os relatos, a declaração provocou constrangimento entre participantes que estavam no palco e na plateia, além de reações públicas de artistas presentes à premiação.

Durante o discurso, Lima Duarte relatou uma conversa que teria tido quando era adolescente, aos 15 anos, sobre duas ruas em São Paulo onde havia prostituição. Ao narrar o episódio, o ator afirmou: “Não fui. Não fui porque só tinha preta…Que vida, hein, que coisas eu fui percebendo ao longo da vida. Então, nós fomos na Aimorés.”

A fala repercutiu imediatamente no ambiente da cerimônia. Ainda de acordo com as informações divulgadas, pessoas presentes no evento reagiram com desconforto ao comentário, feito no momento em que o ator recebia a homenagem por sua carreira na televisão brasileira.

Resposta de artistas negras

Na mesma noite, Carmen Luz, Shirley Cruz e Grace Passô responderam à declaração durante suas participações na premiação. As manifestações foram aplaudidas pelo público presente.

Ao se posicionar, Carmen Luz afirmou: “Mulheres pretas, levantai-vos”. A frase recebeu aplausos na cerimônia e marcou um dos momentos de reação mais direta à fala de Lima Duarte.

A premiação da APCA, tradicional no meio cultural, acabou sendo atravessada pela repercussão do episódio. O momento de homenagem ao ator, que acumula décadas de atuação na televisão, no teatro e no cinema, passou a dividir espaço com o debate sobre racismo, memória e responsabilidade pública em discursos feitos em eventos culturais.

Nota de Lima Duarte

Após a repercussão, Lima Duarte enviou uma nota nesta terça-feira (5) para explicar a declaração. No texto, o ator afirmou que mencionou uma lembrança da infância, ligada a “um Brasil muito duro, de um menino sem formação, vivendo na rua”.

Ele também declarou que a fala deveria ser entendida como um relato de época. Segundo Lima Duarte, “Aquela fala nasceu como retrato de um tempo e também como forma de protesto, do olhar de quem respeita e entende uma luta que é de todos”.

A explicação foi divulgada no dia seguinte à cerimônia, depois que o comentário já havia causado protestos entre artistas e repercutido publicamente. O ator sustentou que buscava relatar uma experiência de sua juventude e associá-la a percepções construídas ao longo da vida.

Repercussão na cerimônia

O episódio ocorreu durante a entrega do prêmio especial concedido a Lima Duarte por sua trajetória na televisão. A declaração, no entanto, deslocou o foco da homenagem e provocou manifestações de repúdio no próprio evento.

A reação de Carmen Luz, Shirley Cruz e Grace Passô evidenciou o incômodo gerado pela fala entre artistas presentes. As respostas receberam apoio do público na cerimônia, em meio ao clima de constrangimento provocado pelo discurso.

Lima Duarte é um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira e construiu uma carreira marcada por papéis de grande repercussão. A fala na APCA, porém, passou a integrar a discussão pública sobre o impacto de declarações raciais em espaços de reconhecimento artístico.

O caso segue repercutindo após a nota do ator e as manifestações realizadas durante a premiação em São Paulo.