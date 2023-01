Bolsonarista Luciano Hang deseja a Lula uma "ótima administração": "que possamos ter paz"

Apoie o 247

247 - O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, negou que tenha interesse em ser político. O bolsonarista afirmou desejar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma "ótima administração". "Que possamos ter paz". "Meu interesse nunca foi em ser político", disse.

O apoiador do ex-ocupante do Planalto Jair Bolsonaro afirmou que tem se dedicado nos últimos meses à família, à empresa dele (Havan) e "com foco nos clientes, colaboradores e fornecedores". A "responsabilidade" das lojas Havan "é com os mais de 22 mil colaboradores", acrescentou o empresário.

"Passadas as eleições e para acabar com as Fake News que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Que possamos ter paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros", disse Hang.

"Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais oportunidades. Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso ter concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais", continuou.

