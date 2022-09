Lula após naufrágio de barco no Pará: 'presto minha solidariedade às famílias dos mortos nesta tragédia'

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o naufrágio no Pará, que ocorreu nesta quinta-feira (08), na ilha de Cotijuba, próximo a Belém, capital do estado.

"Recebi com tristeza a notícia sobre o acidente com uma lancha que transportava dezenas de passageiros nesta quinta-feira (08/09), na ilha de Cotijuba, em Belém (PA). Presto minha solidariedade às famílias dos mortos nesta tragédia e me junto à corrente de orações para que os desaparecidos sejam encontrados com vida".

