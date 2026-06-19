Marçal cobra R$ 500 para ver jogo do Brasil com ele em Alphaville

247 -Pablo Marçal, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo União Brasil, divulgou nas redes sociais a venda de ingressos para acompanhar ao seu lado o segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19 de junho, em um evento na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, as informações são do Metrópoles.

De acordo com a publicação feita por Marçal no Instagram, o encontro será realizado às 21h, horário da partida entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O ingresso foi anunciado por R$ 497 à vista ou parcelado em 12 vezes de R$ 50,44.

Segundo a descrição disponível na plataforma de venda, a entrada dá direito a levar um acompanhante. O evento está marcado para ocorrer em um centro empresarial localizado em Alphaville, região de alto padrão na cidade de Barueri, na Grande São Paulo.

Ao divulgar o encontro, Marçal convidou seguidores a acompanharem a partida em sua companhia. “Nessa sexta-feira, dia 19/06, às 21h, vamos acompanhar o segundo jogo da nossa Seleção Brasileira, e eu tô juntando a turma para torcermos juntos! Bora?”, escreveu o influenciador em publicação nas redes sociais.

O jogo contra o Haiti será o segundo compromisso da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. A partida ganhou também uma dimensão política e midiática pela presença de Marçal, que segue usando sua forte presença digital para mobilizar apoiadores e seguidores em torno de eventos próprios.

Filiado ao União Brasil desde março, Marçal está atualmente inelegível. Publicamente, lideranças da sigla afirmam que, caso ele consiga reverter sua situação na Justiça Eleitoral, poderá disputar uma vaga de deputado federal.