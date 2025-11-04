Marinha testa o primeiro drone tático de ataque

247 - A Marinha brasileira está na segunda fase de testes do seu primeiro drone de combate de fabricação nacional, desenvolvido pelo Corpo de Fuzileiros Navais. O protótipo é um artefato de ataque. A tecnologia é considerada de baixo custo, com um investimento de cerca de R$ 10 mil.

O modelo tem uma envergadura de 1 metro e 64 centímetros (cm) e autonomia de voo de até 25 minutos. O novo drone é construído no próprio batalhão e pode ser utilizado para neutralizar, por exemplo, veículos de alta tecnologia.

O artefato pode ser controlado remotamente ou de maneira autônoma, com rotas previamente programadas. As demonstrações do novo drone de ataque estão sendo realizadas em dois estados brasileiros - Minas Gerais e na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.