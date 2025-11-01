Ministério da Igualdade Racial lança página especial do Novembro Negro 2025

247 - Em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Ministério da Igualdade Racial (MIR) lançou neste sábado (1º) o hotsite especial do Novembro Negro 2025, que reúne informações, eventos e iniciativas voltadas à valorização da cultura afro-brasileira em todo o país. A nova plataforma busca dar maior visibilidade ao legado e às lutas da população negra, além de promover o engajamento de movimentos sociais e instituições públicas e privadas.

De acordo com informações da Agência Gov, o projeto integra a Campanha Brasil pela Igualdade Racial e tem como tema central de 2025: “Justiça Climática, Território e Dignidade”. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou que o espaço digital simboliza um avanço na valorização da identidade e da ancestralidade negra. “Esse é um dispositivo inclusivo que une a diversidade das contribuições negras distribuídas pelo Brasil em um só lugar, tão fundamental quanto tantas outras tecnologias ancestrais trazidas pela diáspora africana e que enriquecem a cultura brasileira”, afirmou.

Plataforma interativa e Mapa da Igualdade Racial

O hotsite do Novembro Negro 2025 oferece uma experiência interativa, com destaque para o Mapa da Igualdade Racial, ferramenta que reúne eventos, palestras, exposições e outras atividades promovidas em todo o território nacional. Cada ação cadastrada apresenta informações detalhadas sobre local, data, horário e instituição responsável, estimulando a integração entre movimentos sociais, órgãos públicos e coletivos culturais.A página também disponibiliza a programação oficial do MIR para o mês de novembro, que será atualizada constantemente, além de notícias e conteúdos sobre as principais ações realizadas durante o período.

Valorização da memória e combate ao racismo

O Novembro Negro 2025 tem como propósito celebrar as conquistas e reafirmar o compromisso do país com a igualdade racial. A campanha enfatiza que o futuro do Brasil deve ser construído com base na memória, reparação e ancestralidade, reconhecendo que “não há presente sem memória”.O movimento reforça a ideia de que a história do povo negro é parte essencial da história brasileira, e que o enfrentamento ao racismo é condição indispensável para o fortalecimento da democracia, da justiça social e do desenvolvimento sustentável.

Homenagem a Zumbi dos Palmares

O lançamento do hotsite ocorre em um momento simbólico: este é o segundo ano em que o feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado oficialmente em todo o Brasil, após a Lei nº 14.759/2023. A data é resultado da mobilização do movimento negro em parceria com o Governo Federal e celebra a resistência e a contribuição da população afro-brasileira para a formação do país.Com o lema “Brasil pela Igualdade Racial”, o Novembro Negro 2025 convida a sociedade a participar ativamente das ações de valorização da cultura negra e do combate ao racismo estrutural, reafirmando que a ancestralidade é a base para a construção de um futuro mais justo e plural.As hashtags oficiais da campanha são #BrasilPelaIgualdadeRacial e #NovembroNegro2025.