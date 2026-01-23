Motorista da 99 cobra R$ 1,4 mil em corrida de R$ 13 em Cabo Frio

247 - Uma moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi vítima de uma cobrança irregular após utilizar o aplicativo de transporte 99. Uma corrida que deveria custar pouco mais de R$ 13 terminou com um débito superior a R$ 1.400, valor que praticamente consumiu todas as economias da passageira. O caso ocorreu no dia 15 de janeiro e passou a ser investigado pela Polícia Civil fluminense.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles. Segundo a apuração, o valor correto da corrida era de R$ 13,45, mas, após o desembarque, foi realizada uma transferência via Pix no montante de R$ 1.411,19 para a conta do motorista.

O condutor foi identificado como motorista de um Volkswagen Voyage prata, com registro em Belo Horizonte (MG). Ele se apresentou espontaneamente à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, na quarta-feira (21/1), seis dias após o ocorrido, para prestar esclarecimentos sobre a cobrança.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante o comparecimento à delegacia, o motorista devolveu integralmente o valor à passageira, também por meio de Pix. Como o dinheiro foi restituído e a mulher afirmou estar satisfeita com o desfecho, ela optou por não formalizar representação criminal. Diante disso, o caso acabou sendo encerrado.

Em depoimento, o motorista alegou que não percebeu o valor transferido no momento da corrida. Segundo ele, o pagamento teria sido feito de forma equivocada pela própria passageira, após acessar um QR Code que estava fixado na parte traseira do veículo, o que teria gerado a transferência indevida.

Familiares da mulher relataram que o problema só foi percebido quando ela chegou em casa e conferiu o saldo da conta bancária. Ainda segundo a família, diversas tentativas de contato com o motorista teriam sido feitas posteriormente, mas sem sucesso, o que motivou a procura pela delegacia.

Procurada, a 99 informou que tomou providências assim que foi comunicada do caso. Em nota, a empresa confirmou o bloqueio do motorista na plataforma.

“A 99 lamenta o ocorrido e informa que, assim que a denúncia foi registrada na Central de Segurança, o motorista parceiro foi bloqueado da plataforma. A empresa ressalta que comportamentos como esse não são condizentes com os Termos de Uso do app e que está disponível para colaborar com as autoridades, se necessário”, diz a nota.

A empresa também reforçou orientações de segurança aos usuários do aplicativo, especialmente em relação aos pagamentos realizados fora do ambiente digital da corrida.

“Em corridas pagas com dinheiro, Pix ou cartão via máquina, a empresa reforça a importância de o passageiro, antes de sair do carro, conferir os valores e se o pagamento foi confirmado no aplicativo”, acrescentou a 99.