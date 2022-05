Motorista da Uber se recusa a fazer corrida: 'não transporto petistas'

Apoie o 247

247 - Um motorista do transporte por aplicativo Uber se recusou a transportar uma passageira na tarde do último sábado (7), em Belém (PA). A passageira Amanda Lorêdo, 24 anos, trabalha como assessora legislativa da vereadora Lívia Duarte (PSOL). Advogada, ela vestia uma camiseta vermelha lisa e um short jeans. Também disse que estava ao lado de amigos com acessórios de símbolos do PT. Os relatos dela foram publicados pelo portal G1.

A passageira afirmou ter ido a um ato da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sede do Diretório Estadual do PT Pará. Depois ela foi para o bairro da Cidade Velha, almoçar com amigos, e pediu a corrida pelo Uber, por volta de 16h. O motorista chegou ao local solicitado, mas passou direto.

"O motorista enviou a mensagem dizendo que não levava petistas. Eu pedi, então, que ele cancelasse a corrida, já que não iria me levar. Temendo que acontecesse algo mais grave, fui de carona para casa", relata.

A jovem disse ter sido a primeira vez que sofreu esse tipo de hostilidade por questões políticas. "Me senti, num primeiro momento, bastante ultrajada com a clara discriminação por parte do motorista, mas depois interpretei como um livramento, pois pensei bastante no que poderia ter acontecido se eu tivesse entrado sozinha no carro", afirmou.

Respondendo: essa era o grande traje petista que eu estava usando pic.twitter.com/cjyjzZTPQL May 8, 2022

