Novidade sobre design de interiores e arquitetura

Sabe aquela dificuldade que você sempre teve para explicar para seu designer de interiores ou arquiteto, os seus planos para alterar a sua casa? Como ficava discutindo com eles, sem conseguir desenhar exatamente o que você pretendia? A frustração acabou! Hoje a internet — é sempre a bendita da internet, né? — já disponibiliza programas de planta baixa de casas. Ou seja: você vai no programa de projeto residencial, cria uma maqueta da sua casa, adiciona o que quer e como gostaria que ficasse, baixa e é só trabalhar os detalhes com o arquiteto ou com o decorador. Simples assim.

Fomos testar a página planner5d.com, para tentar perceber que tipo de conhecimentos arquitetônicossão necessários para o utilizar ou se é um site mais intuitivo e de fácil navegação. No final, ninguém quer ficar perdendo muito tempo com isso. Aqui ficam as nossas dicas para a utilização.

Layout e design

Suba em 2D e passeie em 3D

Esse é o primeiro passo. Depois de se cadastrar no site, começamos por criar a planta de uma casa em modo 2D. O site oferece, também, a opção de subir a planta da casa. Na verdade, começar uma planta do zero foi bem fácil. Do lado esquerdo do ecrã apareciam todas as opções de divisões de casa, com diversas formas e foi bem fácil adicionar. Clicando duas vezes sobre a divisão, pode arrastá-la para onde quiser. E o seu projeto é salvo automaticamente. O modo 3D é interessante, mas sugerimos que opte por utilizar o rato do computador na hora de usar, porque de outra forma se torna mais difícil navegar no ecrã.

Portas e arcos

Decida onde quer as portas e janelas das divisões

No modo pago, tem inúmeras opções de portas e arcos. Não se preocupe, o site disponibiliza sempre exemplos gratuitos para conseguir fazer a sua planta de casa e colocar tudo o que tem lá dentro. Para colocar as portas e os arcos, voltamos para o modo 2D, que parece ser mais intuitivo e de fácil navegação. Passo dois: sem qualquer problema!

Mobília e cores do chão e paredes

Como jogar videogame

Já alguma vez jogou The Sims?Fazer o design de interior neste programa é exatamente o mesmo. Pode mudar o chão, as cores das paredes, colocar sofás e mobiliário. É de facto de simples execução. É só clicar duas vezes sobre o objecto ou na linha da parede que pretende alterar e aparece o quadro de opções. Muito fácil e muito divertido.

Dar nome ao projeto e imprimir

Sua maqueta está pronta

Depois de colocar todos os móveis e fazer todas as alterações de decoração, o seu projeto está pronto para imprimir. Para colocar um nome, basta clicar no ícone de definições no menu que aparece no canto superior direito. De seguida pode imprimir. O seu projeto está pronto!

Toda a experiência foi muito boa e tudo muito fácil de executar. Agora que já sabe como tornar mais visual a renovação de sua casa, não perca as nossas dicas de decoração de interiores. Sua vida ficará muito mais fácil e todo o processo de renovação, super agilizado. Nós desejamos que tenha muitas ideias brilhantes para o conforto do seu lar. Vai, experimenta!

