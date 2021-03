O que é Forex e como começar a negociar?

O mercado corretor online é um dos que mais dinheiro movimenta no mundo, com a vantagem que está ao alcance de qualquer investidor, iniciante ou experiente. É óbvio que você já deve ter ouvido falar no mercado Forex, de outra forma não teria ficado curioso com o título, não é? Quer começar a negociar nesse mercado online, mas não sabe como começar? O primeiro grande passo para começar a investir em Forex, é escolher uma das melhores corretoras Forexque o podem apoiar e aconselhar onde investirpara que obtenha uma renda a longo prazo. Bem, claro que como em qualquer outro investimento com base em especulação de câmbio de moedas, o risco de perder todo o seu dinheiro é grande.

No Brasil, o melhor site para consultar quais as melhores corretoras que operam no mercado Forexé o topbrokers.com/br. Mas um passo de cada vez. Vamos ajudá-lo a compreender como deve fazer para começar e se tornar um investidor Forex.

O que é exatamente o mercado Forex?

O mercado Forexé um mercado de transações de câmbio de moedas online, que opera de forma independente e completamente descentralizado. Neste momento é o mercadoque opera mais dinheiro no mundo, chegando a transacionar mais de cinco trilhões de dólares todos os dias. Agora espante-se, o primeiro registo de um mercado Forex foi registado na década de 1971, mas se analisarmos este mercado que opera sem dinheiro, ele existe praticamente desde que a Humanidade adquiriu capacidades cognitivas.

Qual a diferença para o mercado de negociação de câmbio tradicional?

Em primeiro lugar é o facto de que no mercado Forex você não faz as negociações em dinheiro físico, ou seja, todas as operações são efetuadas de forma online. O Forex negoceia sobre o câmbio de duas moedas através de corretoras online. Ou seja, numa casa de câmbio tradicional, você terá que se deslocar fisicamente a uma loja e levar dinheiro vivo para trocar, o que com as flutuações do mercado pode acabar por perder dinheiro por falta de tempo para se deslocar. Com Forex, pode estar sempre atento às flutuações e fazer uma transação de forma imediata.

Qual a melhor forma para negociar no mercado Forex?

A melhor forma é através de uma corretora online. Assim, obterá uma aplicação para o seu celular e pode acompanhar as flutuações do mercado de câmbio online e de forma imediata. A sua corretora vai ajudá-lo a decidir quando deve comprar determinada dupla de moedas ou quando deve vender.

Quais as corretoras online que negociam no mercado Forex?

Em primeiro lugar, o melhor é verificar em sites especializados quais as corretoras online que têm melhores desempenhos. Como já indicamos em cima, o melhor site no Brasil para adquirir esta informação é o topbrokers.com/br. Depois, deve verificar se a corretora online à qual pretende aderir lhe permite abrir um cadastro que vá de encontro ao seu nível de investimento e conhecimento do mercado Forex. Muitas corretoras onlinedisponibilizam contas que vão desde investidor principiante a experiente.

Como sei que determinada corretora online é legítima?

A primeira regra é verificar na página da corretora online onde fica a sua sede operacional. Se a sede for no Brasil, então essa corretora não é legítima. Não existem corretoras que negociem no mercado Forexautorizadas a operar no Brasil. Deve escolher uma que opere na Europa, por exemplo. Outro ponto importante a verificar é a disponibilidade da corretora para resolver suas dúvidas online. Deve ser extremamente fácil encontrar uma indicação de apoio ao cliente no site. De seguida, verifique o valor mínimo do investimento inicial para começar a negociar e se o mesmo se adequa ao investimento que pretende fazer.

É muito arriscado investir no mercado Forex?

Como todos os mercados que vivem da especulação você se arrisca a perder todos os seus investimentos. Claro, que na internet todos vão dizer maravilhas e que pode obter ganhos na ordem dos 85% e tudo mais. Isso não deixa de ser verdade, mas o mais natural é que, em algum momento, acabe perdendo dinheiro, especialmente no seu processo de aprendizagem. O importante é ter esta consciência e acima de tudo nunca investir dinheiro que você não tem. Se você é um investidor iniciante deve ser prudente e investirconscientemente, estudando o mercado cambial e a forma como atua, iniciando com somas de dinheiro moderadas, lendo muitos artigos sobre o assunto. Desta forma correrá menos riscos.

Estes são apenas os primeiros passos para começar a aventura de negociar no mercado Forex. Existem várias formas de negociação, umas mais arriscadas que outras. Por exemplo, pode ainda se arriscar na negociação em opções binárias, mas esse tipo de negociação mais especializada ficará para a próxima aula: mais arriscada e em que deve fazer um investimento considerável. Comece devagar para não arriscar muito e quando se sentir confiante siga em frente. Boas negociações!

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.