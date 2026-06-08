O que já se sabe sobre o caso de filha de vice-presidente do Tribunal de Contas encontrada morta

247 - A advogada Rafaela Polanco, de 39 anos, filha do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, foi encontrada morta na tarde de sábado (6), na residência onde morava, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. A causa da morte ainda não foi determinada pela Polícia Civil do Acre.

As informações são do Metrópoles. A morte de Rafaela foi confirmada pelo TCE-AC por meio de nota divulgada nas redes sociais da instituição. Em razão do falecimento, o Tribunal de Contas decretou luto oficial de três dias.

Em nota, o TCE-AC manifestou solidariedade ao conselheiro Ronald Polanco e aos familiares da advogada. A instituição também prestou condolências à mãe de Rafaela, Marilza Batista de Farias, aos irmãos Renan, Iza e Cecília Polanco, ao filho Enrico, além de amigos e pessoas próximas.

“Consternados com a notícia, a presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, em nome dos conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, auditores e servidores da instituição, manifesta sua solidariedade e seus mais sinceros sentimentos ao conselheiro Ronald Polanco, à senhora Marilza Batista de Farias, mãe de Rafaela, aos irmãos Renan, Iza e Cecília Polanco, ao filho Enrico, bem como a todos os familiares e amigos”, destacou em nota.

A Polícia Civil do Acre informou que a causa da morte ainda será esclarecida. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que Rafaela foi encontrada na residência.

A morte da advogada provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos, colegas de profissão e pessoas que conviveram com Rafaela publicaram mensagens de solidariedade à família e lembraram sua trajetória pessoal e profissional.

A governadora do Acre, Mailza Assis, também divulgou nota lamentando a morte da advogada e prestando condolências aos familiares.

“Nenhuma palavra é capaz de amenizar a dor de uma perda tão grande. Que Deus acolha Rafaela em sua infinita misericórdia e conceda conforto, força e serenidade ao conselheiro Ronald Polanco, à dona Marilza, aos seus irmãos Renan, Iza e Cecília, ao filho Enrico e a todos os familiares e amigos”, afirmou a governadora.

Rafaela Polanco também atuou como servidora do Ministério Público do Acre. Em nota, a instituição manifestou solidariedade aos familiares e destacou o legado deixado pela advogada.

O caso segue em apuração pelas autoridades competente