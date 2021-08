Observada por Bolsonaro e ao som de Missão Impossível, Operação Formosa vira piada nas redes

Operação Formosa foi o pretexto para que as Forças Armadas colocassem blindados pela Esplanada dos Ministérios no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados votaria a PEC do voto impresso edit

247 - O treinamento militar conhecido como Operação Formosa, acompanhado em 2021 por Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e outras autoridades do Executivo Nacional, virou piada nas redes após viralizar um vídeo de um trecho do exercício complementado com a trilha sonora do filme "Missão Impossível".

Ao som de música tema de “missão impossível”, militares realizam treinamento da Operação Formosa.



Exercício é acompanhado pelo presidente Jair Bolsonaro e por vários ministros. pic.twitter.com/ClKdJX594R — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) August 16, 2021

A Operação Formosa foi o pretexto para que as Forças Armadas colocassem blindados pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados votaria a PEC do voto impresso, principal bandeira de Bolsonaro. O objetivo da exibição militar era entregar ao chefe do governo federal convite para assistir ao trinamento.

Pelo Twitter, diversos internautas tiraram sarro da simulação feita pelos militares, que nas imagens aparecem praticando o protocolo de ação para presença de artefato explosivo improvisado associado a agentes químicos.

Veja:

O cenário dos Trapalhões... na verdade, era uma réplica perfeita do exército. pic.twitter.com/nMICJmkXte

O que o "sordado" tá querendo pescar lá na casinha do cachorro? 😂😂😂😂 — João Prado (@joaomarcioprado) August 16, 2021

Imagina isso ter que bater de frente com o talibã... é muita humilhação pra gente — Carro do Ovo (@Carrodoovinho) August 16, 2021

eles acham a bomba na casa e daí explodem a casa? a bomba ja nao ia explodir sozinha msm?

🪖 Não é à toa que o governo Bolsonaro se tornou piada ao redor do mundo. É difícil dizer se a narração da Operação Formosa, gravada ao som de Missão Impossível, lembra mais uma esquete de Os Trapalhões ou uma pegadinha de programa de TV. pic.twitter.com/WV33igOEqK — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) August 16, 2021

caralho, que vacilo essa operação formosa!! pic.twitter.com/qU9GBgWlpj — Dersu Uzala Olímpico 🏴 (@UzalaAntifa) August 16, 2021

