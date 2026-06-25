Operação internacional da PF intercepta veleiro e apreende cocaína

247 - A Polícia Federal (PF) participou de uma operação internacional que resultou na interceptação de um veleiro de bandeira polonesa em águas internacionais ao sul de Madagascar, no oceano Índico. A ação levou à apreensão de uma carga de cocaína e à prisão de três suspeitos.

Segundo a PF, a operação foi realizada em cooperação com a Joint Interagency Task Force – South (JIATF-S), a Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos, a División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval do Uruguai (DIVIN), a Unidade de Segurança Marítima (MTS) da INTERPOL e o Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC).

Inteligência da PF foi decisiva

No Brasil, a atuação da Polícia Federal concentrou-se na produção e no compartilhamento de análises de inteligência que contribuíram para localizar a embarcação. A corporação também prestou apoio operacional no âmbito das ações de polícia marítima, fortalecendo a cooperação entre os órgãos envolvidos.

A articulação entre as autoridades permitiu que a Marinha Francesa realizasse a abordagem do veleiro em águas internacionais, consolidando uma operação conjunta de combate ao tráfico transnacional de drogas.

Prisões, drogas e armamentos

Durante a abordagem, três pessoas de nacionalidades brasileira e boliviana foram presas. No interior da embarcação, as autoridades encontraram uma carga de cocaína, cuja quantidade ainda está sendo contabilizada.

Além da droga, também foram localizados armamentos no veleiro, o que reforça a complexidade da atuação da organização criminosa investigada.

Investigações continuam

De acordo com a Polícia Federal, as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e aprofundar as apurações sobre a organização responsável pelo transporte internacional da carga ilícita.