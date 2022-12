Padre Júlio Lancellotti processa Danilo Gentili por post homofóbico

O religioso pede uma indenização no valor de 48 mil reais edit

247 - O padre Júlio Lancellotti está pedindo uma indenização no valor de R$ 48.400 ao humorista Danilo Gentili por danos morais. A informação é de Fábia Oliveira, do Em Off.

Em um ataque homofóbico, o humorista respondeu em uma postagem do sacerdote: 'Prefere linguiça'. Nas redes sociais, o padre Júlio havia criticado os jogadores da seleção brasileira que saíram para comer em uma churrascaria que serve carne banhada a ouro.

Ao replicar, Danilo disse ainda que o religioso "lamenta" não estar no restaurante.

A ação pede a remoção da postagem de Gentili com pena de multa diária de R$ 5 mil. O processo corre em segredo de justiça.

