Parlamentares terminam casamento e caso vai parar nas redes: 'cigarro eletrônico e humilhação'

247 - A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) acusou seu marido, o também deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM), de traição e "humilhações psicológicas".

A parlamentar publicou um post no instagram para comentar sobre o divórcio, que aconteceu há um ano. “Entre pitadas de cigarros eletrônicos na minha casa escondido há mais de um ano, venho sofrendo essas humilhações psicológicas. Esqueceu a família do casamento comigo de 33 anos de risos e muita alegria, felicidades extremas sem contar nas vitórias nos dadas por Deus e esqueceu meus 4 netos”.

O deputado do Republicanos teria dado entrada em processo de divórcio litigioso, de acordo com a postagem feita por Antônia Lúcia. A modalidade ocorre quando não há acordo entre as partes sobre o fim do casamento.