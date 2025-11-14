Passageira grávida relata ofensas racistas feitas por funkeiro em ônibus: "ameaçou me morder"

247 - A passageira chamada de “macaca” e “gorila” pelo cantor de brega-funk VT Kebradeira é Anna Vilma, de 21 anos, grávida de três meses. Ela relatou ter sido alvo de ofensas racistas, assédio e ameaças durante uma viagem de ônibus interestadual, conforme divulgado pelo Metrópoles. O caso ocorreu na terça-feira (11), em um veículo da viação Catedral que fazia o trajeto de São Paulo (SP) para Natal (RN).

Segundo Anna, VT Kebradeira embarcou em Goiânia (GO) e se sentou ao seu lado. Os dois chegaram a dividir uma coberta durante parte da viagem. No entanto, ao chegarem à Rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal, o comportamento do artista mudou bruscamente. A jovem registrou em vídeo parte das agressões.

“Ele começou a falar de negro. Eu perguntei se ele não sabia quem era Deus. Depois, falou mal de mulher, dizendo que mulher não é confiável. Me chamou de gorila, de macaca, e ainda ameaçou me morder”, afirmou. Nas imagens, o cantor aparece apontando o dedo para a passageira e ameaçando agredi-la.

Anna também relatou ter ouvido ameaças de violência física. O clima dentro do ônibus se deteriorou, e a situação levou outros passageiros a intervirem.

Prisão em flagrante

Após a denúncia, o ônibus foi conduzido à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). No local, VT Kebradeira foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de assédio, ameaça e injúria racial. Ele seguia viagem para Natal, onde cumpriria compromissos profissionais.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação das imagens gravadas pela vítima.

Produtora evita comentar prisão

Na manhã de quarta-feira (12/11), a Goat Produtora, responsável pela carreira do cantor, publicou dois comunicados sobre o episódio, mas evitou mencionar a detenção. A empresa afirmou que VT Kebradeira se afastaria das redes sociais para “recarregar as energias” e “cuidar da sua saúde mental”.

Contexto do incidente

Imagens registradas por Anna mostram o funkeiro dizendo frases como “Nem gosto de preta, mesmo, sua macaca”, além de gestos agressivos. O comportamento ocorreu no momento em que o ônibus fazia parada em Sobradinho.

A Polícia Civil do DF afirmou que o artista permanecerá à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento. O crime de injúria racial, segundo a legislação brasileira, tem pena prevista de reclusão e deixou de ser afiançável.