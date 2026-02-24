Pastor de calcinha retoma "investigações" e é visto abordando morador em situação de rua (vídeo)

247 - Um novo vídeo atribuído ao pastor Eduardo Costa, conhecido nas redes sociais como “pastor de calcinha”, voltou a ganhar grande repercussão na internet após circular no domingo (22). As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal ND Mais, que reuniu registros recentes e episódios anteriores envolvendo o religioso.

As imagens teriam sido captadas por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado na região metropolitana de Goiânia, em Goiás. O material foi publicado pela página Cleitin Mil Graus e rapidamente se espalhou pelas plataformas digitais, impulsionando novamente o assunto entre os temas mais comentados.

Novo flagrante reacende polêmica

Na gravação, o religioso aparece usando boné, blusa e uma peça íntima branca enquanto estaciona o veículo próximo a um local onde pessoas em situação de rua estavam deitadas. Em determinado momento, um homem se aproxima e inicia conversa com o pastor.

Segundo a descrição do vídeo, o rapaz convida o religioso para “se deitar ao seu lado”. Ambos permanecem próximos ao carro, em frente ao estabelecimento comercial, situação que motivou novos questionamentos e comentários nas redes sociais sobre o comportamento do pastor e a chamada “investigação pessoal” mencionada por ele anteriormente.

De acordo com o material divulgado, este seria o quarto episódio registrado envolvendo o religioso em circunstâncias semelhantes desde o ano passado.

Histórico de vídeos virais

O primeiro registro que tornou o caso público surgiu em 11 de agosto de 2025, quando o pastor foi filmado usando blusa branca, peruca loira e peça íntima azul enquanto caminhava nas proximidades de um bar. O vídeo foi divulgado pela página Goiânia Mil Graus e rapidamente viralizou.Dias depois, uma segunda gravação mostrou o religioso novamente com peruca loira e peça íntima preta fio-dental entrando em um carro branco. Já em um terceiro episódio, registrado no centro da capital goiana, ele apareceu vestindo roupas vermelhas, o que ampliou ainda mais a repercussão online.

Pronunciamento do pastor

Após a divulgação dos primeiros vídeos, Eduardo Costa confirmou ser o homem que aparecia nas imagens e afirmou que as ações faziam parte de uma investigação pessoal. Ao lado da esposa, Valquíria Costa, ele publicou um vídeo de esclarecimento.“Estava fazendo uma investigação pessoal”.Na ocasião, o pastor também declarou que estaria sendo vítima de tentativa de extorsão, embora não tenha apresentado provas ou detalhado quem estaria por trás da suposta ação.

Relato de morador levanta hipótese

O homem apontado como responsável por registrar o novo vídeo afirmou, em entrevista ao portal Leo Dias, que o religioso já vinha circulando pela região havia alguns dias com vestimentas semelhantes, o que teria chamado a atenção dos moradores.

“Eu acho que é um fetiche. Ele nunca abordou ninguém, mas acredito que queira que alguém o veja, pare e fique com ele. Me parece que esse é o intuito.”