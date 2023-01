Pastor Valdemiro Santiago pede R$ 10 milhões a fiéis para pagar atrasos em TV

Apoie o 247

247 - O pastor Valdemiro Santiago, apoiador de Jair Bolsonaro e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, pediu ajuda de fiéis para a doação de R$ 10 milhões para a instituição até o próximo dia 31. Segundo o religioso, o dinheiro vai ser usado para o pagamento de funcionários da TV, que estão em greve há cerca de 10 dias. A informação foi publicada nesta segunda-feira (23) pelo jornalista Ricardo Feltrin, na coluna Splash, portal Uol. Trabalhadores afirmaram que não receberam 13º salário. De acordo com eles, os pagamentos vêm sendo atrasados com frequência há três anos.

Em 30 dias, a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, foi condenada 15 vezes pela Justiça de São Paulo por dívidas com proprietários de imóveis alugados pela instituição. De acordo com a coluna de Rogério Gentili, publicada em 5 de julho de 2022, nos 15 processos as dívidas ultrapassam R$ 2,5 milhões, valor referente ao período de 23 de maio a 21 de junho do ano passado.

Sobre a greve dos trabalhadores, Valdemiro se disse "machucado" com a atitude dos grevistas e citou um trecho da Bíblia para "mostrar" como eles estão sendo injustos. "Tenho dado um duro danado. Minha vontade é acabar com essa TV, e aí eles que vão trabalhar lá na Globo, na Record".

Em dezembro, a Justiça de São Paulo penhorou 50% de um imóvel de propriedade do apóstolo. O apartamento em Mato Grosso vale cerca de R$ 2 milhões, mostrou uma avaliação imobiliária anexada ao processo. Tem 266,9 metros quadrados e três vagas de garagem. O proprietário de um imóvel cobrou dívidas em aluguéis e em Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) da igreja, estimadas em R$ 360 mil.

De acordo com reportagem da agência A Pública, divulgada em novembro de 2022, a dívida das igrejas com a União dobrou no governo Jair Bolsonaro (PL).

