"Pastora mirim" é contida por comissários de bordo após se levantar da poltrona e pregar em voo

247 - Uma menina conhecida como “pastora mirim” foi contida por comissários de bordo após iniciar uma pregação em voz alta. O caso aconteceu na quarta-feira (29), em um voo que partiu de Campo Grande (MS) com destino a Navegantes, em Santa Catarina, com conexão no Aeroporto de Congonhas.

Em voos comerciais, a tripulação é responsável pela segurança e pode intervir quando passageiros descumprem orientações ou adotam comportamentos que interfiram no conforto e na ordem a bordo. Levantar sem autorização, fazer anúncios ou discursos e se dirigir aos demais passageiros sem permissão estão entre as condutas que podem ser restringidas.

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais da própria criança, ela se levanta do assento com uma Bíblia nas mãos e começa a pregar aos passageiros. Segundo o pai da menina, que também é pastor, ela teria sido empurrada e teve o braço apertado durante a abordagem.

Nas imagens, é possível ver o momento em que comissários se aproximam e orientam que a prática não é permitida dentro da aeronave — tanto por regras de segurança, como a necessidade de permanecer sentado, quanto por se tratar de um ambiente onde não são permitidos anúncios ou discursos aos demais passageiros.

A criança rebate com dizeres religiosos. "Sim, eu vou pregar. Eu vou pregar em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo fala: 'Jesus vai na minha casa'. Jesus chega na casa de Jairo e fala: 'Lázaro sai para fora', e Lázaro não saiu. Eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus mandou", disse.