Preso por estupro e agressões, Thiago Brennand vai se casar com a advogada Karina Kufa

247 - O empresário Thiago Brennand, que cumpre pena por condenações relacionadas a estupro e agressões contra mulheres, vai se casar com a advogada Karina Kufa. A informação foi confirmada pela defesa do empresário à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que revelou os detalhes nesta segunda-feira (22).

Atualmente preso na Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo, Brennand está detido desde 2023 e acumula condenações que ultrapassam 20 anos de prisão. Karina Kufa, além de futura esposa, também integra a defesa do empresário. Ela ganhou notoriedade nacional por atuar em processos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a integrantes de sua família.

De acordo com a reportagem, a condenação mais recente de Brennand ocorreu em setembro de 2025. Na ocasião, ele recebeu pena de oito anos de prisão em regime fechado por estuprar uma estudante de medicina. Antes disso, o empresário já havia sido condenado em outros processos envolvendo crimes sexuais e agressões.

Recentemente, Brennand foi transferido da penitenciária de Guarulhos, na Grande São Paulo, para a unidade prisional de Potim. A mudança ocorreu em razão de um suposto risco à sua integridade física. Desde novembro de 2025, ele estava custodiado na Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos.

Karina Kufa é reconhecida por sua atuação em causas de grande repercussão política. Segundo a publicação, ela representou a família Bolsonaro em dezenas de ações judiciais ao longo dos últimos anos. Entre seus clientes estão o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.

Histórico de condenações

Thiago Brennand responde a diversos processos criminais e foi denunciado por crimes que incluem estupro, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor.

A primeira condenação ocorreu por um caso de estupro envolvendo uma cidadã norte-americana. O crime teria acontecido em julho de 2021, e a Justiça condenou o empresário a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

Posteriormente, Brennand recebeu outra condenação, desta vez a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto, por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia localizada em um shopping da zona oeste da capital paulista.

Em outro processo, uma massagista brasileira relatou à Justiça ter sido vítima de estupro e perseguição por parte do empresário. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou Brennand a oito anos de prisão em regime inicial fechado pelo caso ocorrido em 2022. Brennand nega as acusações e sustenta sua inocência nos processos em que foi condenado.