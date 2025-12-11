TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Geral

      Suspeito de ter jogado companheira do 10º andar recebeu R$ 12 milhões de produtora ligada à cinebiografia de Bolsonaro

      Alex Leandro Bispo foi preso na terça-feira (9/12) após ter a prisão preventiva decretada

      O companheiro dela, Alex Leandro Bispo dos Santos, de 40, foi preso na terça-feira (9/12) – ele é investigado pelo crime de feminicídio consumado (Foto: Reprodução- Polícia Civil)

      Uu247 - Alex Leandro Bispo dos Santos, preso por espancar a mulher momentos antes de ela cair do décimo andar de um prédio na zona sul de São Paulo, movimentou R$ 12 milhões em contratos firmados com o Instituto Conhecer Brasil (ICB), organização presidida por Karina Pereira da Gama, produtora executiva do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro. As informações são do Metrópoles. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O valor repassado à empresa de Alex, a Favela Conectada, tem relação com um contrato de R$ 108 milhões firmado pelo ICB com a prefeitura de São Paulo, na gestão Ricardo Nunes (MDB), para instalar e manter 5 mil pontos de wi-fi gratuito em regiões de baixa renda. A contratação, realizada em junho do ano passado, é alvo de questionamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM), que apontou ao menos 20 irregularidades no edital, incluindo critérios genéricos para a escolha de uma ONG como executora do serviço, apesar de a Prodam — empresa pública especializada no setor — já oferecer solução semelhante por valores significativamente menores.

      Pelos termos da prefeitura, o ICB recebeu R$ 1.800 por ponto instalado e mais R$ 1.800 por mês para manutenção — valores muito superiores aos praticados pela Prodam, que cobra cerca de R$ 306 mensais para manter esse tipo de serviço funcionando. O plano inicial previa que as instalações começassem em janeiro de 2025, mas o cronograma foi alterado a pedido da própria gestão municipal, permitindo que os trabalhos tivessem início já em setembro, em pleno período eleitoral. Até junho deste ano, segundo o ICB, 3.200 pontos estavam em operação.

      Outra mudança controversa foi a autorização para considerar 30 de junho de 2024 como data-base de instalação de todos os pontos, mesmo que os relatórios registrassem datas reais diferentes. Assim, segundo The Intercept, a prefeitura desembolsou R$ 26 milhões por manutenção de pontos que ainda não existiam.

      É nesse cenário que aparece a Favela Conectada, empresa de Alex, já condenado anteriormente pelo sequestro de um sobrinho do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT). A firma foi contratada pelo ICB como terceirizada responsável pela manutenção e chegou a receber 12 mensalidades referentes a 218 pontos instalados entre 22 e 28 de abril de 2025 — embora o contrato previsse vigência somente até 30 de junho. Mesmo com o serviço funcionando por pouco mais de dois meses, a Favela Conectada recebeu pagamentos equivalentes a um ano inteiro.

      No total, a ONG presidida pela produtora do filme sobre Bolsonaro ganhou R$ 2,7 milhões apenas pela manutenção desses 128 pontos, enquanto o custo efetivo do serviço entregue aos moradores — no máximo três meses de internet — foi estimado em R$ 273 mil. A Favela Conectada, por sua vez, foi contratada para atender até 2 mil pontos e funcionava no mesmo prédio de um escritório cujo aluguel também era pago com recursos do contrato municipal. Até o cheque caução do imóvel, de R$ 18 mil, aparece na prestação de contas.

      A documentação do contrato ainda chama atenção: apesar do montante de R$ 12 milhões, a assinatura da Favela Conectada aparece apenas como “Alex”, acompanhada de um CPF ocultado. O nome completo e o documento de Alex Bispo só surgem posteriormente, em um termo de operação de dados também assinado por Maria Katiane Gomes da Silva, sua esposa — que acabou morta no fim de novembro.

      O feminicídio

      Alex Leandro Bispo foi preso na terça-feira (9/12) após ter a prisão preventiva decretada. Imagens de segurança mostram o agressor espancando Maria Katiane, de 26 anos, no estacionamento e no elevador do prédio onde viviam. A jovem tentou se defender, mas foi dominada e arrastada para fora do elevador. Minutos depois, caiu da janela do décimo andar. Alex retorna sozinho ao elevador, coloca as mãos na cabeça e se senta, aparentando desespero. O caso é investigado pela 89ª DP (Jardim Taboão) como feminicídio.

      A prefeitura de São Paulo informou, em nota ao Intercept, que considera “irresponsável qualquer associação entre as autorizações mencionadas para filmagens” e o programa WiFi Livre SP. A gestão afirmou ainda que a ONG “cumpriu todas as exigências previstas no edital” e que o serviço está em andamento com 3.200 pontos implementados e outros 1.800 previstos para 2026. Também defendeu a contratação de uma OSC, alegando que a Prodam “não pode atuar em ambientes privados” e que organizações sociais teriam “maior expertise” para trabalhar diretamente nas comunidades.

      Artigos Relacionados

      Tags