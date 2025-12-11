Suspeito de jogar sua companheira do 10º andar chorou em velório da vítima e já havia sequestrado parente de Eduardo Suplicy

247 - O caso de Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, morta após cair do 10º andar do prédio onde morava na zona sul de São Paulo, ganhou novos contornos com a prisão do companheiro dela, Alex Leandro Bispo dos Santos, 40. A detenção ocorreu na terça-feira (9),.

De acordo com o g1, Alex esteve no velório e no sepultamento de Maria Katiane, realizado em 1º de dezembro no distrito de Realejo, em Crateús, no interior do Ceará. Imagens registradas durante a cerimônia mostram o suspeito chorando, ajoelhado ao lado do caixão, abraçando a urna e aparentando profundo abatimento. Familiares e moradores da comunidade relataram que ele acompanhou todos os ritos fúnebres, permanecendo ao lado dos parentes da jovem.

Natural de Crateús, Maria Katiane havia se mudado para São Paulo em busca de novas oportunidades. Antes de deixar o Ceará, trabalhou em um supermercado e em um restaurante na cidade. Ela deixa uma filha que vive com os avós no município.

A investigação, conduzida pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), ganhou força após as autoridades terem acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio. Segundo a SSP, os registros mostram Alex agredindo a vítima no estacionamento do prédio e, em seguida, discutindo com ela dentro do elevador. Nas imagens, ele tenta agarrar o pescoço da jovem. Menos de dois minutos depois, retira Maria Katiane do elevador de forma brusca. Cerca de um minuto após sair com ela, retorna sozinho, coloca as mãos na cabeça e se senta no chão, aparentando desespero. A Polícia Civil apura a cronologia exata dos acontecimentos que culminaram na queda.

O Metrópoles revelou ainda que Alex não era réu primário. Aos 18 anos, ele participou do sequestro-relâmpago de Roberto Calmon de Barros Barreto Filho, sobrinho do então senador Eduardo Suplicy, em outubro de 2003. Na ocasião, a vítima foi mantida sob ameaça enquanto Alex dirigia o veículo até o Morumbi. Depois, ele realizou compras com o cartão bancário da vítima em um shopping da zona oeste.

A ação foi interrompida após levantar suspeitas de policiais militares e seguranças, e ele foi preso em flagrante.O caso teve grande repercussão à época, reforçando o histórico criminal do agora investigado por feminicídio consumado. Além do sequestro, Alex também já respondeu por crimes como roubo e falsidade ideológica.A morte de Maria Katiane ocorreu na madrugada de 29 de novembro. As investigações prosseguem com análise de depoimentos, laudos periciais e do material das câmeras de segurança. Alex Leandro Bispo dos Santos segue preso e à disposição da Justiça enquanto o inquérito é concluído.