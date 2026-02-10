Prisão de piloto acusado de pedofilia: investigação releva que rede criminosa pode ser mais abrangente

247 - A prisão de Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, retirado da cabine de comando de um Airbus nesta segunda-feira (9), é apenas a ponta de um iceberg que a Polícia Civil de São Paulo começa a desmantelar. O que parecia ser a captura de um suspeito isolado transformou-se na exposição de uma rede de exploração que operava sob o disfarce de "assistência social" e relacionamentos afetivos de fachada.

Os Desdobramentos: O "Padrinho" do Abuso

Os investigadores detalham agora como Lopes conseguia manter o esquema ativo por pelo menos oito anos sem ser denunciado. O piloto não apenas consumia material ilícito; ele corrompia a estrutura familiar das vítimas.

A "Filantropia" do Medo: Lopes se aproximava de famílias vulneráveis em Guararema e outras regiões de SP. Ao pagar aluguéis, comprar eletrodomésticos e remédios, ele criava uma dívida de gratidão e dependência financeira que facilitava o acesso às crianças.

Lopes se aproximava de famílias vulneráveis em Guararema e outras regiões de SP. Ao pagar aluguéis, comprar eletrodomésticos e remédios, ele criava uma dívida de gratidão e dependência financeira que facilitava o acesso às crianças. A Conivência Familiar: O desdobramento mais chocante é a prisão de familiares. Uma avó é acusada de "vender" o acesso às três netas, enquanto uma mãe foi presa em flagrante com material dos abusos. A polícia investiga se havia uma tabela de preços para diferentes tipos de "serviços" e fotos.

O desdobramento mais chocante é a prisão de familiares. Uma avó é acusada de "vender" o acesso às três netas, enquanto uma mãe foi presa em flagrante com material dos abusos. A polícia investiga se havia uma tabela de preços para diferentes tipos de "serviços" e fotos. Falsidade Ideológica: Para levar as vítimas a motéis sem levantar suspeitas, o piloto utilizava documentos falsos, fazendo com que crianças e adolescentes se passassem por adultos. A perícia agora busca identificar se houve falhas de segurança nesses estabelecimentos.

A Conexão Digital e o Pix da Exploração

A quebra de sigilo bancário e eletrônico é o próximo passo crucial. A polícia já sabe que os pagamentos eram feitos via Pix, com valores entre R$ 30 e R$ 100 por fotografia.

"Ele se infiltrava na carência das famílias. O que começou como um suposto namoro com as mães ou avós logo se tornava uma transação comercial envolvendo os menores", afirma a investigação.

O Que Esperar das Próximas Horas?