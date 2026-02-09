Piloto da Latam é preso suspeito de abusar de crianças em rede criminosa

247 - Piloto da Latam, Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, pagava R$ 30, remédios e até aluguel para cometer os abusos contra crianças e adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, o homem cometia os crimes há mais de oito anos e pelo menos 10 menores foram vítimas. Ele foi preso nesta segunda-feira (9) por suspeita de integrar uma rede criminosa voltada à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Mesmo casado, ele abordava mulheres, perguntava se elas tinham filhos e afirmavam que não tinha problema em ter um relacionamento extraconjugal. Uma mulher de 55 anos foi presa, identificada como avó de três crianças violadas pelo piloto.

A familiar recebia pagamentos do criminoso para facilitar a violação das netas de 10, 12 e 14 anos. O condutor foi preso ainda dentro de uma aeronave, durante os procedimentos de embarque de um voo para o Rio de Janeiro, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

O caso segue sob apuração, e as autoridades mantêm as investigações para esclarecer a extensão dos crimes e o funcionamento do esquema de exploração sexual de menores apontado pelas investigações.