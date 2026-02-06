Policial Militar é preso em batalhão após vítima de estupro e extorsão sofrer crise de pânico ao reconhecê-lo

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (4), o policial militar Lucas de Sousa Mathias, acusado de cometer crimes de estupro, extorsão, roubo e ameaça. Segundo informações apuradas pelo portal de notícias g1, a prisão ocorreu dentro do batalhão onde o agente trabalhava. O caso ganhou contornos dramáticos durante o processo de identificação na 82ª DP (Maricá), onde a vítima, ao visualizar o agressor, sofreu uma severa crise de pânico.

De acordo com o delegado titular Cláudio Vieira, que coordena as investigações, o estado emocional da mulher evidenciou a gravidade do trauma sofrido. O reconhecimento foi realizado através de um vidro espelhado, garantindo que o preso não pudesse vê-la, mas a proximidade física com o suspeito desencadeou uma reação imediata.

"Ela tremia quando fizemos o reconhecimento, mesmo mostrando que a sala de reconhecimento não dava para a pessoa presa vê-la, que só quem está reconhecendo é capaz de ver através do vidro", afirmou o delegado Vieira. "Quando ela viu ele, começou a chorar, tremer, teve uma crise. E, depois de ver ele, se escondeu, para entender a gravidade do que essa vítima sofreu."

O crime teria sido motivado por uma dívida de agiotagem contraída em outubro de 2025. A vítima tomou um empréstimo inicial de R$ 800 com Lucas e seu comparsa, Dayvid Nonato Santana, que permanece foragido. Em razão de juros abusivos impostos pela dupla, o valor cobrado saltou para R$ 7 mil. Durante as sessões de cobrança e ameaça, a mulher relatou ter sido agredida com cortes nas costas, roubada e estuprada.

Durante o interrogatório, o policial militar tentou inicialmente atribuir a responsabilidade das cobranças ao comparsa. No entanto, diante das provas — que incluem o uso do celular da própria esposa do PM para enviar ameaças — ele acabou admitindo a autoria de atos violentos. O delegado Cláudio Vieira detalhou a confissão:

“Ele admitiu que ele acompanhava o Davyd para fazer as cobranças, que não fazia nada, só acompanhava, mas foi ele que estuprou a menina e ainda fez uns cortes nas costas dela”, relatou a autoridade policial.

Na residência do comparsa foragido, agentes apreenderam armas, cadernos com anotações de empréstimos e objetos roubados da família da vítima, incluindo televisores pertencentes ao pai da mulher, que também teria sido alvo de ameaças. O Disque Denúncia já divulgou um cartaz para auxiliar na localização de Dayvid Nonato Santana.

Em nota oficial, a Corregedoria Geral da Polícia Militar informou que o agente Lucas de Sousa Mathias já se encontra custodiado na Unidade Prisional da corporação. A PM ressaltou que instaurou um procedimento administrativo disciplinar e reiterou que "não compactua com quaisquer desvios de conduta ou com o cometimento de crimes praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos".