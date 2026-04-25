Professor universitário que ficou 5 anos desaparecido toma decisão após reencontrar família

247 - O professor universitário Felipe Morina Ribeiro, que estava desaparecido há mais de cinco anos, foi localizado no interior de São Paulo e protagonizou um reencontro emocionante com a família — mas tomou a decisão de não retomar a convivência familiar. As informações foram divulgadas pelo portal g1, com reportagem de Brenda Bento e Fabio Rodrigues.

Felipe foi encontrado na tarde de terça-feira (21), caminhando às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), na região entre Matão e Taquaritinga. A abordagem foi realizada por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, durante patrulhamento de rotina.

Inicialmente, não havia indícios de irregularidade. No entanto, após consulta aos sistemas, os policiais identificaram um boletim de ocorrência de desaparecimento registrado em 2020. A corporação então acionou os familiares, que se deslocaram até a base em Araraquara para o reencontro.

O momento foi marcado por forte emoção, segundo relatos da polícia. Ainda assim, após o reencontro, Felipe optou por não retornar para a casa da família, que vive em Osasco. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos da decisão nem sobre onde ele pretende morar.

Durante a conversa com os policiais e familiares, o professor relatou que passou os últimos anos viajando pelo país. “Andei por todo o país. Perna grossa, barriga trincada. Estou vivo e não estou desaparecido”, afirmou.

De acordo com o capitão Gerson Rodrigues Redicopa Júnior, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária da região, a equipe percebeu sinais de confusão no momento da abordagem. “Durante a conversa, a equipe percebeu que ele estava confuso, possivelmente por conta do calor e do tempo de caminhada. Ele falou que realmente tinha saído da casa dele na região metropolitana de São Paulo”, explicou.

Após o resgate, Felipe recebeu atendimento básico na base da polícia, incluindo água, alimentação e abrigo até a chegada dos familiares. O capitão destacou o impacto do reencontro. “Foi emocionante porque a família aguardava aflita, sem saber o paradeiro dele, o que tinha acontecido. Estava bem desesperançosa de fazer essa localização. E teve esse encontro muito feliz”, disse.

Formado em design digital pelo Centro Universitário FIEO, Felipe atuava como professor na área, com experiência em ilustração, multimídia, design gráfico, vídeo e web. Nas redes sociais, ex-alunos relataram surpresa e alívio com a notícia. Uma ex-estudante o descreveu como um profissional dedicado e brilhante. “Também foi meu professor, era superinteligente, alto astral. Que bom que encontraram ele”, escreveu.

Felipe desapareceu em 20 de outubro de 2020, após ser visto pela última vez no bairro Km 18, em Osasco. Na ocasião, ele estava acompanhado de um cachorro da raça Weimaraner, mas não há informações sobre o paradeiro do animal.

Segundo a Polícia Rodoviária, abordagens a pedestres em rodovias são comuns, mas raramente resultam na localização de pessoas desaparecidas. A corporação reforça a importância do registro de boletim de ocorrência nesses casos, o que possibilita a identificação e o reencontro com familiares.