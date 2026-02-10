Qual é a pegadinha de Silvio Santos encontrada nos arquivos de Epstein (vídeo)

247 - Um vídeo de uma pegadinha exibida no programa de Silvio Santos apareceu de forma inesperada em meio a milhões de documentos recém-divulgados sobre o caso Jeffrey Epstein, magnata americano acusado de crimes sexuais. O material está hospedado no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem qualquer explicação oficial sobre sua origem ou relação com a investigação. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

O vídeo mostra cenas típicas de pegadinhas televisivas: atores se escondem em uma área sinalizada como canteiro de obras e disparam jatos de ar em pedestres que passam pelo local. Em algumas imagens, rostos aparecem cobertos por tarjas pretas. Ao fundo, é possível ouvir a risada característica de Silvio Santos e as reações da plateia, indicando que o material foi extraído de um programa de auditório exibido no Brasil.

As imagens se repetem por quase dois minutos e não há qualquer descrição, legenda ou contextualização no site do Departamento de Justiça dos EUA que explique por que o vídeo foi incluído no meio dos arquivos relacionados ao caso Epstein. Também não existe, até o momento, indicação de vínculo entre o conteúdo da gravação e as investigações sobre o empresário americano.

A divulgação faz parte de uma nova leva de documentos tornados públicos pelas autoridades, que vêm revelando detalhes adicionais sobre a rede de relações mantida por Epstein e seus associados. Entre os nomes citados nos arquivos, apareceu recentemente o da atriz e modelo brasileira Luma de Oliveira, mencionada em trocas de e-mails entre o magnata e o agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, em referência à sua relação passada com o empresário Eike Batista.

Luma e Eike mantiveram um relacionamento por 13 anos, mas, na época das mensagens, já estavam separados havia cerca de oito anos. A menção reacendeu o interesse público no alcance internacional do círculo social de Epstein e de seus contatos no meio empresarial e artístico.Até agora, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não se pronunciou sobre a presença do vídeo brasileiro entre os arquivos oficiais do caso. Especialistas apontam que a inclusão pode ter ocorrido por erro de catalogação ou falha técnica no processo de organização dos documentos, hipótese que ainda não foi confirmada pelas autoridades.