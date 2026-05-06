Quem é a funcionária da ONU afastada após dar tapa na cara de atendente do Macdonald´s

247 - O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o Unodc, afastou do trabalho Huíla Borges Klanovichs, de 35 anos, após ela ser flagrada por câmeras de segurança agredindo uma atendente de um drive-thru do McDonald’s, em Brasília. O episódio ocorreu na madrugada da última sexta-feira, 1º de maio.

As informações são do Metrópoles. Segundo o portal, a funcionária vinculada à Organização das Nações Unidas afirmou em depoimento à polícia que teria sido desrespeitada pela atendente depois de pedir que a cebola fosse retirada de seu sanduíche.

De acordo com o Unodc, o órgão tomou conhecimento do incidente e adotou medidas imediatas. Em nota, o escritório informou que o caso foi encaminhado ao Escritório de Serviços de Supervisão Interna, o OIOS, órgão investigativo independente das Nações Unidas.

“A funcionária foi colocada em licença enquanto aguardamos os desdobramentos das investigações”, pontuou o escritório da ONU.

O Unodc também afirmou que está à disposição para cooperar com as autoridades nacionais durante a apuração do caso. A posição foi divulgada após a repercussão das imagens que mostram a agressão no drive-thru.

“Nenhuma forma de violência é tolerada e o UNODC reitera que todo o pessoal tem a obrigação de cumprir com as regras e regulamentos da ONU abstendo-se de qualquer comportamento que contrarie os valores de respeito, integridade, responsabilidade e ética que orientam o sistema das Nações Unidas”, afirmou o Escritório da ONU.

Agressão ocorreu após discussão por sanduíche

Segundo o relato apresentado à polícia, Huíla disse que a discussão teve início após ela solicitar a retirada de cebola do sanduíche. A funcionária vinculada à ONU afirmou que teria sido tratada de forma desrespeitosa pela atendente durante o atendimento.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que a cliente agride a trabalhadora. O vídeo passou a circular após o caso vir a público e motivou a manifestação do Unodc sobre as providências adotadas.

A nota do escritório da ONU não detalha o prazo da licença nem antecipa eventuais medidas disciplinares. O órgão afirmou que aguarda os desdobramentos das investigações conduzidas pelo OIOS e pelas autoridades brasileiras.

Caso foi enviado a órgão interno da ONU

O Escritório de Serviços de Supervisão Interna das Nações Unidas é responsável por analisar casos encaminhados dentro do sistema da ONU. No comunicado, o Unodc reforçou que o episódio será tratado pelas instâncias competentes.

O afastamento de Huíla Borges Klanovichs ocorre enquanto o caso segue sob apuração. Até o momento, a principal manifestação pública do órgão foi a confirmação da licença e o compromisso de cooperação com as autoridades nacionais.

O episódio provocou repercussão por envolver uma funcionária de um escritório ligado à ONU e uma agressão registrada em ambiente de atendimento ao público. A investigação deverá apurar as circunstâncias da discussão e as responsabilidades pelo ocorrido.