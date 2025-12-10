Quem é o homem que abandou mulher morta em carrinho de supermercado em SP (vídeo)

247 - A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), Erick Pereira dos Santos, apontado como principal suspeito de ter abandonado o corpo de uma mulher dentro de um carrinho de supermercado na zona leste da capital. A detenção ocorreu na Rua Borges Figueiredo, no bairro da Mooca. As informações são da CNN Brasil, em reportagem de Bruna Lopes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Erick foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumiu a investigação. A polícia informou que as diligências continuam para esclarecer a participação do suspeito e apurar as circunstâncias completas do crime.

Crime chocou moradores da zona leste

O caso veio à tona na madrugada de 2 de dezembro, quando um homem foi flagrado por câmeras de segurança empurrando um carrinho de supermercado com o corpo de uma mulher dentro, na região da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. As imagens registraram o momento em que o suspeito desce a rua com o carrinho, joga o objeto na via pública e foge em seguida. A vítima foi posteriormente identificada como Angelica Alves Camargo, de 43 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo estava embalado em sacos de nylon e plástico, amarrados com um lençol. Moradores relataram à polícia que o homem é conhecido na região pelo apelido de “Cicatriz”.

Investigação e prisão

A Polícia Civil já havia identificado Erick como suspeito na semana anterior à prisão. Segundo a SSP-SP, o caso foi inicialmente registrado no 30º Distrito Policial do Tatuapé, que solicitou apoio do DHPP, unidade especializada nesse tipo de crime.A prisão ocorreu uma semana após o crime vir a público. Agora, a polícia trabalha para definir se houve participação de outras pessoas e qual foi a dinâmica do homicídio.

Contexto de violência contra mulheres

O caso ocorre em meio a um crescimento de crimes contra mulheres no estado. Dados recentes apontam que, em apenas dez meses, os registros de feminicídio em São Paulo aumentaram mais de 10%, o que acende um alerta entre autoridades e organizações de direitos das mulheres.Próximos passos

Erick Pereira dos Santos permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil aguarda novos laudos periciais e continua ouvindo testemunhas. O inquérito deve indicar, nos próximos dias, se ele será formalmente denunciado pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver.