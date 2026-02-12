Quem é o pai de santo preso por estuprar mulheres prometendo limpeza espiritual

247 - A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (9), em Guarujá, no litoral de São Paulo, um homem suspeito de cometer abusos sexuais sob o pretexto de rituais de “purificação espiritual”. A detenção foi divulgada pelo g1 e ocorre no contexto de uma investigação que apura a atuação do suspeito em diferentes municípios do estado.

De acordo com os investigadores, Edson da Cruz, de 46 anos, se apresentava como “pai de santo” e usava promessas de cura para atrair mulheres que enfrentavam problemas de saúde ou dificuldades emocionais. O discurso de acolhimento e espiritualidade, segundo a polícia, era o primeiro passo para ganhar a confiança das vítimas.

Ainda conforme a apuração, o suspeito oferecia bebidas preparadas com ervas de efeito alucinógeno, alegando que a mistura fazia parte de um ritual de limpeza espiritual. As autoridades afirmam que, depois de as mulheres ficarem sob efeito das substâncias, ele exigia relações sexuais como se fossem parte do procedimento prometido.

Uma das vítimas relatou à polícia que, após registrar boletim de ocorrência, passou a receber ligações de número privado com tentativas de intimidação para que desistisse da denúncia. O episódio reforçou a suspeita de que o investigado buscava constranger as mulheres e dificultar o avanço das apurações.

Até o momento, quatro vítimas foram formalmente identificadas: duas em Guarujá e duas em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Para a Polícia Civil, no entanto, o número pode ser maior, já que há indícios de que o homem atuava em diferentes cidades e mantinha contato com outras possíveis vítimas.

As investigações continuam para mapear a extensão dos crimes, verificar se há novos envolvidos e localizar outras mulheres que possam ter sido alvo do mesmo método. A polícia também trabalha para reunir provas periciais e depoimentos que sustentem as acusações e permitam o avanço do processo judicial.