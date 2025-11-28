Reviravolta em ação do PT contra Jojo Todynho após mudança de foro

247 - A disputa judicial entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e a bolsonarista Jojo Todynho ganhou um novo capítulo após uma decisão que altera o rumo do processo. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O impasse envolve a acusação da difamação contra o PT durante uma entrevista ao podcast Conversa Paralela, transmitida no canal extremista Brasil Paralelo no YouTube. Segundo o juiz Antonio Alves Cardoso Junior, da 28ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), houve um conflito de competências no caso. O magistrado afirmou que a definição do foro deve levar em conta o local de consumação do suposto crime – no caso, São Paulo, onde está sediada a empresa responsável pela transmissão do conteúdo.

Com isso, o processo deixará a esfera criminal do Rio e seguirá para uma das Varas Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi comunicado da decisão no próprio dia 26 e, em seguida, Jojo Todynho e o PT também serão formalmente intimados.

A mudança de foro deve prolongar a tramitação da ação, que já acumulava divergências entre as partes. Pouco antes da remessa do processo para São Paulo, o MPRJ havia se posicionado pela rejeição da denúncia, ao afirmar que não existiriam elementos suficientes para caracterizar difamação. Para o órgão, Jojo não teria atribuído conduta específica ao partido nem ofendido sua reputação de forma direta.

O entendimento do Ministério Público, que beneficia a bolsonarista, poderá pesar na análise do TJSP. A decisão da Justiça paulista definirá os próximos passos e poderá impactar o desfecho de uma disputa que se arrasta desde o ano passado.

Entenda a origem da polêmica

O caso começou em 2023, quando Jojo Todynho afirmou, de forma leviana, que teria recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, o suposto convite foi feito inicialmente por telefone e depois formalizado em um almoço. O PT nega veementemente as declarações e sustenta que a fala da influenciadora é falsa e prejudicial à imagem do partido.Desde então, as partes se enfrentam judicialmente. A mudança de foro, agora, reorganiza o tabuleiro e abre uma nova etapa na disputa, cuja conclusão ainda não tem previsão.