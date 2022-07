Roberto Carlos promove nova grosseira durante show e perde paciência com fã que puxou sua mão para pegar rosa: “não vou dar!”

Apoie o 247

ICL

247 - Poucos minutos antes de encerrar a apresentação que abriu sua temporada de shows em São Paulo, na noite desta quarta-feira (27), Roberto Carlos protagonizou mais uma cena que gerou mal-estar entre seus fãs que aguardavam afoitos no local por um aceno do cantor.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o cantor, que já tinha dito que entregaria rosas só quando cantasse "Jesus Cristo", se irritou com um grupo, majoritariamente formado por mulheres, que se aglomerou diante do palco quando ele começou a cantar "Como É Grande o Amor Por Você", isto é, antes da hora.

"Vocês se adiantaram. A hora é no 'Jesus Cristo', mas desta vez passa."7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Graves problemas pessoais e psicológicos levaram Roberto Carlos a mandar fã “calar a boca”, aponta biógrafo do cantor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cenas grosseiras se repetiram. O grupo em frente ao palco começou a cantar "Como É Grande o Amor Por Você" com ele, que não gostou e acrescentou ao "desta vez passa" um "desde que vocês fiquem quietinhas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A terceira foi derradeira. Enquanto apresentava a próxima canção, "Jesus Cristo", quando enfim havia chegado o momento da distribuição de rosas, uma fã puxou sua mão. Ele, então, se irritou e disparou: "Não vou dar!".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.