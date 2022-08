Saiba os motivos médicos por trás da rouquidão na voz de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - Dois problemas estão afetando a voz do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um deles é o de não fazer regularmente as sessões de fonoaudiologia, indicadas por médicos para manter a potência vocal. O ex-presidente também sofre de refluxo gástrico crônico, que inflama e machuca as cordas vocais. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (29) pelo jornal O Globo.

Em 2011, o candidato teve um câncer de três centímetros de diâmetro na laringe, que o fez passar por mais de 30 sessões de quimioterapia. Mas o problema na voz não tem relação com o tumor. Checkups rotineiros confirmaram a cura. O último deles foi realizado em 16 de março deste ano no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Foi submetido a tomografia, a ressonância magnética e a uma laringoscopia.

>>> Campanha de Lula promete mais R$ 150 por criança de até 6 anos no Bolsa Família

"Lula tem a saúde de um touro", afirmou Roberto Kalil, diretor-geral do centro de cardiologia do Sírio-Libanês e médico do ex-presidente há 30 anos.

Segundo o jornal a família Marinho, Lula engordou cinco quilos há poucos meses, o que piora o refluxo gástrico e, em consequência, nas cordas vocais. O peso extra foi perdido recentemente. Lula toma semaglutida, um remédio para emagrecimento de última geração, que diminui a fome, com pouquíssimos efeitos colaterais.

O ex-presidente também continua com o hábito adquirido há anos, a atividade física. Pela manhã, o candidato faz em casa bicicleta ergométrica, musculação e alongamento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.