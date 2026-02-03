Suzane von Richthofen já controla bens de tio falecido e revolta familiares

247 - As advogadas de Silvia Magnani, prima de Miguel Abdalla Netto, devem ingressar com petição no processo de inventário para exigir a devolução imediata de um veículo retirado da residência do médico e para contestar formalmente atitudes atribuídas a Suzane von Richthofen após a morte do familiar. A iniciativa, segundo fontes ligadas ao caso, busca garantir a preservação do patrimônio e a regular condução do espólio.

As informações foram reveladas pela coluna de Fábia Oliveira e confirmadas por pessoas próximas ao processo. De acordo com a defesa de Silvia, há preocupação com uma série de episódios ocorridos no imóvel de Miguel Abdalla Netto desde o falecimento do médico.

Em nota enviada com exclusividade à coluna, as representantes legais afirmaram haver “grande preocupação diante dos episódios de saques, violações e invasões ocorridos na residência de Miguel Abdalla Netto”. O comunicado é assinado pelas advogadas Marielli Helena Arruda e Débora Cristina Vaccari.

Segundo o texto, a situação teria se agravado com a adoção de medidas sem autorização judicial. “Causa profunda indignação a informação de que houve até troca das fechaduras do imóvel e subtração planejada de um veículo que faz parte do espólio sem qualquer autorização judicial prévia”, diz outro trecho da nota.

A defesa sustenta que os acontecimentos reforçam a necessidade de que o inventário seja conduzido por alguém “idôneo, responsável e comprometido com a legalidade”, com o objetivo de resguardar os bens deixados por Miguel Abdalla Netto e preservar a honra da família. Para as advogadas, a condução correta do processo é essencial para evitar novos conflitos e garantir segurança jurídica ao patrimônio.

Ainda conforme a nota, Silvia Magnani teria sido responsável pelos trâmites do sepultamento do primo e colaborado com as autoridades nas apurações relacionadas tanto à morte quanto às invasões registradas no imóvel.

O caso ganhou novos contornos após Suzane von Richthofen informar à Justiça que teria adotado medidas consideradas urgentes para proteger os bens do tio, já que, até o momento, nenhuma pessoa havia sido oficialmente nomeada para administrar o espólio.

Entre as providências relatadas ao juízo, Suzane afirmou que mandou soldar o portão externo e a porta da residência de Miguel, localizada no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, após uma invasão ao imóvel. Ela também comunicou que retirou da garagem um veículo pertencente ao médico, transferindo-o para um local considerado mais seguro. O automóvel é avaliado em mais de R$ 120 mil.

Além disso, Suzane apresentou documentos no processo com os quais tenta comprovar sua condição de herdeira. O patrimônio deixado por Miguel Abdalla Netto é estimado em cerca de R$ 5 milhões, valor que agora está no centro da disputa judicial entre familiares.

Com a nova petição anunciada pela defesa de Silvia Magnani, a expectativa é que a Justiça analise a legalidade das medidas adotadas e defina, de forma clara, quem ficará responsável pela administração do espólio enquanto o inventário segue em andamento.