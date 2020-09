Tarcísio Meira após saída da Globo: “para nós, mais velhos, o novo é sempre um desafio”

247 - O ator Tarcísio Meira, que não teve o contrato renovado na Globo após mais de 50 anos na emissora, assim como a atriz Glória Menezes, com quem é casado, falou sobre o “desafio” para os profissionais mais velhos em participação de despedida no programa Entrevista com Bial, exibido na madrugada deste sábado (26).

“Eu acho que a Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom, acho ótimo”, avaliou o ator. “Agora, para nós mais velhos, o novo é sempre um desafio”, completou. “O nosso contrato terminou, e contrato que termina... termina”, disse ainda, avaliando que a Globo foi muito importante para os dois, assim como o casal também foi para a emissora.