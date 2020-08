Tenista negra japonesa abandona torneio em protesto contra racismo da polícia nos EUA

"Como mulher negra, sinto que há questões muito mais importantes e que precisam urgentemente de atenção imediata, mais do que um jogo", afirmou a tenista japonesa Naomi Osaka, ao anunciar que não disputará a semifinal do Torneio Masters de Cincinnati, em protesto contra o racismo da polícia nos EUA edit

247 - A tenista japonesa Naomi Osaka anunciou nesta quarta-feira (26) que não disputará a semifinal do Torneio Masters de Cincinnati, em protesto pelos violência da polícia dos Estados Unidos contra a população negra. "Como mulher negra, sinto que há questões muito mais importantes e que precisam urgentemente de atenção imediata, mais do que um jogo. Ver o genocídio do povo negro em pleno andamento, pelas mãos de uma polícia, honestamente, me faz sentir dor de estômago", disse ela nas redes sociais, de acordo com relato publicado pela Revista Forum.

Em 2020, dois casos de racismo nos Estados Unidos chamaram a atenção: o de George Floyd, morto após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, em maio, e o de Jacob Blake, que levou cerca de sete tiros nas costas no estado de Wisconsin, centro-oeste dos Estados Unidos, neste domingo (23), quando policiais apuravam um "incidente doméstico" na região.

Atualmente, a tenista é número 10 do mundo. Ela também chama a atenção por ser uma japonesa de pele negra. A mãe de Naomi também é japonesa, mas seu pai é haitiano.

