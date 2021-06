Top Ferramentas para melhorar sua loja online

Ver o crescimento diário de sua loja online é um sonho para qualquer empreendedor ou administrador de e-commerce. Mas, para que ocorra um aumento de vendas considerável, é essencial contar com o apoio da tecnologia. O mundo das vendas virtuais é bastante competitivo, e por isso é interessante usar os recursos disponíveis a fim de conseguir melhorar a funcionalidade do seu negócio.

Através da tecnologia, existe a possibilidade de aperfeiçoar sua gestão, produzir um ambiente mais agradável para os consumidores, bem como observar ainda mais a concorrência, entre outras vantagens. Neste artigo, reunimos algumas ferramentas indispensáveis, que ajudarão a criar sua loja online e extrair o máximo desempenho, o que consequentemente aumentará o volume de suas vendas.

Buscar novas ferramentascomo esta para sua empresa pode ajudar a aprimorar aquilo que já vem dando certo ou até mesmo solucionar aquele problema que estava causando dor de cabeça. Dessa forma, a sua loja online pode se tornar ainda mais completa e atrativa para seus clientes, caso você utilize os métodos disponíveis, que muitas vezes são até gratuitos.

Placeholder

Com o Placeholder é possível entrar em contato com fornecedores de maneira fácil e rápida. Com o objetivo de agilizar o procedimento de compra dos usuários, essa ferramenta consegue auxiliar em um dos grandes desafios para quem vende online, que é o cadastro de produtos.

Pelo fato de possuir uma carteira de cliente que inclui alguns dos maiores varejistas online, como por exemplo, Ambev, Drogasil e Nestlé, com a plataforma o registro é mais efetivo e com as informações necessárias. O Placeholder tem uma base de dados que é alimentada constantemente com vários conteúdos dos fabricantes, uma ferramenta ideal para você utilizar de forma automática no seu e-commerce.

Inclusive, a ferramenta é gratuita e você consegue identificar as páginas de produtos desatualizados ou com erros, no qual economiza bastante tempo fazendo com que sua equipe tenha ainda mais produtividade no trabalho.

JivoChat

O JivoChat proporciona que o seu atendimento ao cliente seja muito mais dinâmico, aqui você consegue responder sugestões, elogios, reclamações ou dúvidas de seus usuários da sua loja virtual, online. É possível realizar o atendimento através do Chat e Messenger do Facebook, além de ter a opção de arquivar conversas anteriores, sendo essa funcionalidade perfeita para que um atendente consiga acessar o histórico de conversas que um mesmo cliente teve com outro colaborador, a versão básica é totalmente gratuita.

Mobile Speed Scorecard

O Mobile Speed Scorecard é uma ferramenta direcionada para celulares. A plataforma oferece uma tabela comparativa referente a duração de carregamento dos concorrentes, além de disponibilizar uma calculadora que verifica o impacto nos lucros provocado pela duração de carregamento do site. Assim como as outras ferramentas, o acesso a essa também é gratuito.

Google Search Console

OGoogle Search Console ou conhecido também com o nome antigo Webmaster Tools, é responsável por fazer o monitoramento da funcionalidade de uma loja online. Através dessa ferramenta, você consegue identificar quais palavras-chave são digitadas pelos usuários na hora de localizar a sua loja, além de analisar o seu panorama na internet. Ela também é gratuita e oferece uma interface intuitiva para você conseguir otimizar o desempenho do seu site.

Tiny PNG

Bom, a esta altura você já deve saber como é importante o carregamento de uma página na web, não é mesmo? Porém, é uma prática muito comum não observar a duração de carregamento de seu e-commerce em celulares, fazendo com que os uploads de arquivos de imagens fiquem desconfigurados, por vezes até tornando a experiência de navegação bastante desagradável.

O Tiny PNG é uma solução rápida e gratuita para imagens de até 5MB. Com essa ferramenta é possível compactar as imagens e adaptá-las para o site. Porém, não se preocupe, a qualidade das fotos não é alterada e o cliente não consegue perceber que a imagem está em pixels ou que tenha qualquer vestígio de compactação, muito pelo contrário, o usuário ficará bastante satisfeito por acessar o site rapidamente pelo celular.

Wix Email Marketing

O Wix email marketing, parte da solução de negócios completa Ascend by Wix (que também oferece recursos como chat online, automações de email, templates para newsletters e mais) é uma ferramenta integrada no painel de controle da sua loja virtual e muito simples de usar. Com ela, você consegue produzir emails de uma maneira totalmente personalizada, também é possível fazer a edição das mensagens.

Esta é a ferramenta perfeita para criar campanhas de email marketing, pois oferece muitos recursos avançados, totalmente otimizados para a obtenção de bons resultados. É possível usar templates profissionais, contar com uma detalhada análise de dados entre muitas outras funções que podem impulsionar seu negócio através do email marketing.

Recuperador de Carrinhos

Ainda falando sobre email, o Recuperador de Carrinhos também permite a criação de email personalizados para quem apenas adiciona o produto no carrinho e não finaliza a compra. Essa ferramenta funciona como um lembrete, evitando assim os abandonos de produtos em sua loja online incentivando a compra.

O aplicativo também oferece um relatório com os produtos mais abandonados no carrinho, assim você consegue identificar quais são as possíveis causas que os seus clientes não estão efetuando a compra e com essa situação é possível corrigi-la. O melhor é que o Wix oferece uma ótima solução para implementar isso em sua loja e diminuir o número de carrinhos abandonados.

Após esse compilado das melhores ferramentas, não há dúvidas de que conhecê-las é indispensável para o sucesso de seu e-commerce. Portanto, agora basta analisar sua loja online e identificar suas necessidades, desse modo, você saberá incluir a tecnologia a seu favor no dia a dia da sua empresa virtual.

