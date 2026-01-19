Turbina de avião pega fogo e decolagem é interrompida em Florianópolis (vídeo)

247 - Um avião da Latam teve o procedimento de decolagem interrompido após uma das turbinas apresentar fogo no Aeroporto Internacional de Florianópolis, na noite de domingo (18). A aeronave já estava em movimento na pista quando a ocorrência foi identificada, o que levou à suspensão imediata da decolagem por motivos de segurança.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1. O vídeo, que circulou amplamente nas redes sociais, mostra fumaça saindo de uma das asas do avião enquanto ele ainda se encontrava no solo.

Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do terminal, a decolagem foi suspensa de forma segura e a aeronave permaneceu em solo durante toda a ocorrência.

A empresa informou que ninguém ficou ferido e que, até o momento, não há confirmação oficial sobre o que causou o princípio de incêndio.