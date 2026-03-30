Turbina de avião explode e força pouso de emergência em Guarulhos

247 - Um avião que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, precisou retornar à pista poucos segundos após a decolagem devido à explosão de uma turbina. O incidente ocorreu na noite desta segunda-feira (29) e mobilizou equipes de emergência, após a aeronave apresentar falha mecânica e iniciar um foco de incêndio ainda nas proximidades da pista.

As informações foram divulgadas pelo portal G1, que detalhou a sequência do ocorrido com base em registros de voo e imagens divulgadas nas redes sociais. Segundo a reportagem, a aeronave decolou às 23h49 e, logo em seguida, houve uma explosão na turbina do lado esquerdo.

Com a explosão, partes do material chamuscado se desprenderam do avião e caíram no gramado ao lado da pista, provocando um incêndio. A torre de controle do aeroporto identificou rapidamente a situação e entrou em contato com o piloto, que iniciou o procedimento de retorno imediato.

Diante da emergência, o comandante declarou “mayday” e acionou os bombeiros do aeroporto. O voo, que estava lotado, permaneceu no ar por cerca de nove minutos e 12 segundos, de acordo com dados da plataforma Flightradar24, antes de pousar em segurança.

Equipes de emergência conseguiram controlar as chamas em poucos minutos. Ainda assim, o incidente impactou a operação do aeroporto, provocando atrasos em outros voos programados para a mesma faixa horária.

A aeronave envolvida é um Airbus A330-323, da Delta Air Lines, que operava o voo DL0104 na rota entre Guarulhos e Atlanta, na Geórgia. A decolagem estava inicialmente prevista para 23h40, com chegada programada para as 7h40 no destino final.

Em nota publicada em seu site, a companhia aérea informou apenas que o voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno. Até o momento, não houve retorno adicional da Delta Air Lines nem do Aeroporto de Guarulhos sobre as causas do incidente.

Imagens divulgadas pelo canal Aviação Guarulhos, no YouTube, registraram o momento da explosão e o início do incêndio, evidenciando a gravidade da ocorrência logo após a decolagem.