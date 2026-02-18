Universidade indiana é retirada de cúpula de IA após polêmica sobre robô chinês

247 - Uma universidade privada da Índia foi retirada de uma importante cúpula de inteligência artificial realizada em Nova Délhi após a exibição de um cão robótico apresentado como inovação própria da instituição. O episódio gerou repercussão nas redes sociais e levou autoridades a determinarem a retirada do estande da universidade do evento.

De acordo com a agência Associated Press (AP), a Universidade Galgotias foi obrigada a desmontar sua participação na cúpula um dia depois de uma declaração pública sobre o equipamento exibido. Segundo dois funcionários do governo indiano ouvidos pela AP, a decisão foi tomada após controvérsia envolvendo a origem do robô.

A polêmica teve início quando a professora de comunicação da universidade, Neha Singh, afirmou à emissora estatal DD News que o cão robótico, batizado de Orion, havia sido desenvolvido pelo Centro de Excelência da própria instituição. A declaração deu a entender que o equipamento era resultado de pesquisa interna da universidade.

No entanto, usuários da internet rapidamente identificaram o robô como sendo o modelo Unitree Go2, fabricado pela empresa chinesa Unitree Robotics. O equipamento é comercializado por valores a partir de US$ 1.600 e amplamente utilizado em pesquisas e no meio educacional.

Diante da repercussão, a universidade foi instruída a retirar seu estande do evento, segundo os relatos de autoridades governamentais à Associated Press.

Na quarta-feira, Neha Singh declarou a jornalistas que não afirmou de forma explícita que o cão robótico era uma criação da universidade. Segundo ela, o equipamento foi apresentado apenas como parte da exposição da instituição na cúpula.

O caso reacendeu debates sobre transparência na apresentação de tecnologias em eventos acadêmicos e científicos na Índia, especialmente em um momento em que o país busca consolidar sua posição no cenário global de inovação em inteligência artificial.