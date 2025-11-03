“Vai cair”: moradores em pânico gravam acidente com avião que matou duas pessoas

247 - Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na tarde de sábado (1º), na cidade de Fátima, no estado do Tocantins. De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, as vítimas foram identificadas como o piloto Diomédio Aires da Silva Filho e o passageiro José Rosário Carneiro.

O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão responsável por apurar as circunstâncias e possíveis causas de ocorrências desse tipo.Vídeos feitos por moradores da região registraram o momento em que a aeronave perde altitude e sobrevoa casas e praças antes de cair. Em uma das gravações, é possível ouvir um morador dizer: “Vai cair.” Logo depois, o avião despenca e atinge uma área rural do município.

As imagens circulam nas redes sociais e mostram o susto dos moradores ao presenciarem a tragédia. Ainda não há informações sobre o plano de voo, o motivo da viagem ou o ponto de partida da aeronave.Equipes de emergência foram acionadas, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos. O Cenipa informou que enviará peritos ao local para realizar a coleta de dados, retirada de partes da aeronave e análise de fatores que possam ter contribuído para o acidente.Autoridades locais reforçaram que a investigação poderá levar semanas até que se chegue a um laudo conclusivo sobre as causas da queda.