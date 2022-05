“Vai trabalhar, vagabundo”, grita torcedor a Bolsonaro no Mané Garrincha (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro assistiu à partida entre Flamengo e Botafogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (8). A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, terminou com vitória do Botafogo por 1 a 0 .

Ele foi aplaudido e vaiado pela torcida. Pelos vídeos compartilhados nas redes sociais, mais de uma vez ouviu-se o grito “vagabundo” e “vai trabalhar, vagabundo”.

Bolsonaro estava acompanhado do vice-presidente, Hamilton Mourão, e de auxiliares como Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro é vaiado e xingado no jogo entre Flamengo x Botafogo



"Vai trabalhar vagabundo" pic.twitter.com/DjFA9zXoOH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Gen. Pazuzu 🇧🇷🔰 (@DiegoManfred2) May 8, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE