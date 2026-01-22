Vai viajar de avião? confira se sua rota está na lista das mais turbulentas do mundo

247 - Sentir o avião balançar durante o voo é uma experiência comum para passageiros em diferentes partes do mundo, mas algumas rotas concentram níveis de turbulência significativamente mais elevados. Em 2025, o trajeto entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile, foi considerado o mais turbulento do planeta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um levantamento do site especializado Turbli. As informações foram divulgadas originalmente pelo relatório anual do Turbli, plataforma que analisa dados meteorológicos e de aviação para identificar as rotas aéreas com maior turbulência média ao redor do mundo.

Apesar de ter apenas 196 quilômetros de extensão, o voo entre Mendoza e Santiago apresentou um índice médio de turbulência de 22,98, enquadrado na categoria moderada. O principal fator apontado para essa instabilidade é a travessia da Cordilheira dos Andes, uma das cadeias montanhosas mais extensas e elevadas do mundo.

Segundo o Turbli, a proximidade com a cordilheira favorece a formação das chamadas "ondas de montanhas", fenômeno que ocorre quando massas de ar são forçadas a subir ao encontrar barreiras naturais elevadas. Após essa ascensão, o vento passa a oscilar, criando áreas de forte instabilidade atmosférica ao longo da rota aérea.

A classificação da turbulência é baseada na taxa de dissipação de vórtices, conhecida pela sigla edr. Esse indicador mede a velocidade com que as estruturas turbulentas perdem energia e se dissipam na atmosfera. O Turbli adota uma escala que vai de turbulência leve, entre 0 e 20, até extrema, acima de 80.

O ranking de 2025 mostra um predomínio de rotas localizadas em regiões montanhosas da América do Sul e da Ásia. A segunda e a terceira posições ficaram com voos internos na China, entre Xining e Yinchuan, e entre Chengdu e Xining. Ambos os trechos cruzam áreas de relevo elevado e clima instável.Na sequência, aparecem o voo entre Córdoba, na Argentina, e Santiago, no Chile, em quarto lugar, e o trecho entre Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e a capital chilena, na quinta posição. A presença recorrente de Santiago no ranking reforça o impacto da Cordilheira dos Andes sobre a aviação comercial na região.

Completam a lista das dez rotas mais turbulentas do mundo em 2025 os voos entre Chengdu e Lanzhou, Mendoza e Salta, Chengdu e Yinchuan, Xining e Lhasa, além do trecho entre Denver e Jackson, nos Estados Unidos, este último influenciado pelas Montanhas Rochosas.Para elaborar o relatório anual, o Turbli utiliza dados de previsão de turbulência fornecidos pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) e pelo Met Office, serviço meteorológico do Reino Unido. As informações são coletadas a cada seis horas, em 18 níveis de pressão atmosférica, e consolidadas mensalmente antes da análise final.

Ao todo, foram avaliadas cerca de 10 mil rotas que conectam os 550 maiores aeroportos do mundo. O Brasil não aparece entre as rotas mais turbulentas de 2025, nem mesmo no recorte específico da América do Sul, segundo o levantamento divulgado.