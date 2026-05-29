Veja o exato instante em que foguete de Bezos explode (vídeo)

247 - A explosão de um foguete New Glenn, da Blue Origin, durante um teste de motores em Cabo Canaveral, na Flórida, acendeu um alerta sobre possíveis impactos no programa Artemis, iniciativa da Nasa que prevê o retorno de astronautas à Lua e a construção de uma base lunar nos próximos anos.

As informações são da CNN Brasil. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (28), no Centro Espacial Kennedy, complexo de lançamentos da Nasa, enquanto a empresa do bilionário Jeff Bezos realizava testes nos motores do foguete. Segundo a Blue Origin, ninguém ficou ferido.

A explosão aconteceu durante a ignição dos motores. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, informou que o episódio não afetou o tráfego aéreo e confirmou que o teste não estava dentro do escopo das atividades licenciadas pelo órgão.

A Nasa afirmou que trabalhará com a Blue Origin para investigar a anomalia e avaliar os impactos de curto prazo do acidente. A agência espacial norte-americana também informou que divulgará novas informações em breve sobre eventuais efeitos em futuros lançamentos, incluindo as missões Artemis e os planos relacionados à construção de uma base lunar.

As autoridades deverão apurar a extensão dos danos à infraestrutura do Centro Espacial Kennedy, onde ocorreu a explosão. A avaliação será importante para determinar se o acidente poderá provocar atrasos ou ajustes em cronogramas de lançamentos ligados à exploração lunar.

O New Glenn é um dos principais projetos da Blue Origin na disputa pelo mercado de lançamentos espaciais de grande porte. O foguete tem 98 metros de altura e foi inaugurado em 2025. Seu nome homenageia John Glenn, o primeiro astronauta norte-americano a orbitar a Terra.

Em abril, o New Glenn havia decolado de Cabo Canaveral transportando um satélite de comunicações da empresa AST SpaceMobile. O lançamento ocorreu às 7h25 no horário local, 8h25 no horário de Brasília.

Na ocasião, os dois estágios do foguete se separaram após a decolagem, e o estágio superior seguiu viagem levando o satélite ao espaço. O propulsor foi recuperado com sucesso pela Blue Origin, pousando em uma plataforma flutuante no Oceano Atlântico cerca de nove minutos e trinta segundos depois do lançamento.

O desenvolvimento do New Glenn é considerado estratégico para a Blue Origin, especialmente em meio à disputa com a SpaceX, de Elon Musk, por contratos e protagonismo no setor espacial. A competição ganhou ainda mais relevância diante dos planos da Nasa para o programa Artemis.

O Artemis busca estabelecer uma nova etapa da presença humana na Lua. Além de levar astronautas novamente ao satélite natural, o programa pretende abrir caminho para uma estrutura lunar permanente nos próximos anos, com participação de empresas privadas.

A Blue Origin, de Jeff Bezos, e a SpaceX, de Elon Musk, disputam espaço nesse novo ciclo de exploração espacial. A Nasa tem buscado parceiros privados para viabilizar missões de pouso lunar e ampliar a capacidade tecnológica necessária para operações de longo prazo fora da Terra.

Segundo o especialista em astronáutica Pedro Pallota, ouvido anteriormente pela CNN Brasil no programa CNN Prime Time, a SpaceX leva vantagem na corrida espacial por ter acumulado mais experiência operacional ao longo dos últimos anos.

"A SpaceX já está lançando foguetes orbitais desde 2007. Já tem seus sucessos ali há muito mais tempo. O fato da SpaceX já ter muito mais o que a gente chama de herança de voo, ou seja, muito mais conhecimento, a coloca muito na frente", afirmou.

A chamada herança de voo é um fator relevante na indústria espacial, pois representa o histórico prático de lançamentos, testes, falhas corrigidas e operações bem-sucedidas. Nesse aspecto, a SpaceX tem uma posição consolidada no mercado.

A empresa de Musk é responsável por mais de 90% de tudo que é colocado em órbita, em termos de massa orbital, segundo a avaliação citada pela CNN Brasil. Esse domínio reforça a percepção de que a companhia ocupa uma posição de quase monopólio no setor de lançamentos espaciais.

Além disso, a SpaceX desenvolve o Starship, apresentado como o maior foguete do mundo em potência, altura e massa. O projeto prevê um sistema totalmente reutilizável, no qual nenhuma parte do veículo espacial é descartada após o voo.

A Blue Origin, embora tenha sido fundada antes da SpaceX, ainda busca consolidar sua presença em lançamentos orbitais de grande porte. O desempenho do New Glenn é considerado fundamental para que a empresa avance na disputa por contratos estratégicos e fortaleça sua participação nos planos lunares da Nasa.

A explosão desta quinta-feira ocorre em um momento sensível para a companhia de Jeff Bezos. O acidente não deixou feridos, mas poderá exigir uma análise técnica detalhada antes que novos testes e lançamentos sejam autorizados ou reprogramados.

A investigação da Nasa e da Blue Origin deverá concentrar-se nas causas da falha durante a ignição dos motores, nos danos provocados à estrutura de lançamento e na segurança das próximas etapas do programa. Até que a avaliação seja concluída, ainda não há confirmação sobre o impacto real no cronograma das missões Artemis.

O episódio reforça os riscos técnicos envolvidos na nova corrida espacial, marcada pela crescente participação de empresas privadas em projetos antes conduzidos quase exclusivamente por agências governamentais. A expectativa agora é pela conclusão da investigação e pela definição dos próximos passos da Nasa e da Blue Origin.