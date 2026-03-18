Veja o momento em que bola de fogo atinge cidade dos EUA (vídeo)

247 - Uma intensa bola de fogo cruzou o céu do nordeste dos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (17), surpreendendo moradores e gerando grande repercussão nas redes sociais. O caso foi divulgado pela CNN Brasil com base em informações de autoridades meteorológicas norte-americanas.

O fenômeno foi observado em diferentes localidades, com destaque para a região de Pittsburgh, onde também houve registro em vídeo do momento em que o objeto luminoso atravessava o céu. O episódio chamou atenção não apenas pela intensidade da luz, mas também pelo estrondo ouvido por moradores pouco depois.

O clarão foi provocado pela entrada de um meteoro na atmosfera terrestre. Ao se desintegrar no ar, o objeto gerou uma explosão conhecida como bólido — um tipo de evento que produz brilho intenso e pode causar ondas de choque.

O registro do fenômeno foi captado por sensores do satélite GOES-19, por meio do equipamento Geostationary Lightning Mapper, utilizado principalmente para detectar relâmpagos, mas que também é capaz de identificar flashes extremamente luminosos, como os causados por meteoros.

Imagens feitas por um funcionário do Serviço Nacional de Meteorologia mostram o rastro brilhante deixado pelo objeto antes da explosão, evidenciando a trajetória do meteoro ao atravessar a atmosfera.

Relatos de moradores de cidades próximas, como Cleveland, indicam que o fenômeno foi acompanhado por um forte clarão e, em alguns casos, por um estrondo ouvido segundos depois. Segundo especialistas, esse tipo de barulho ocorre devido às ondas de choque geradas pela explosão do meteoro em alta velocidade.

Eventos desse tipo, embora chamativos, não são considerados incomuns. Meteoros entram constantemente na atmosfera da Terra, mas apenas alguns produzem explosões suficientemente intensas para serem percebidas em larga escala.

Apesar do susto inicial, não há relatos de danos ou feridos. O episódio reforça o papel dos sistemas de monitoramento espacial e meteorológico na identificação e registro de fenômenos naturais que, muitas vezes, surpreendem a população.