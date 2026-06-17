Veja o momento em que funcionária da Latam recebe soco no rosto em Guarulhos (imagens fortes)

247- Uma mulher agrediu quatro funcionários da Latam Airlines na noite de segunda-feira, 15 de junho, na área de check-in do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A agressora fugiu após o ataque e é procurada pela Polícia Civil.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), as vítimas procuraram a delegacia na madrugada de terça-feira, 16 de junho, para registrar a ocorrência. O caso foi enquadrado como lesão corporal.

De acordo com o relato feito às autoridades, a passageira teria ficado irritada após receber orientações dos funcionários sobre os procedimentos de check-in. Em seguida, passou a agredir os trabalhadores com socos.

As agressões ocorreram dentro do terminal e foram registradas por outros passageiros que estavam no aeroporto. As imagens mostram a confusão na área de atendimento da companhia aérea.

Segundo a Latam Airlines, os funcionários agredidos atendiam clientes afetados por uma contingência operacional no momento do ataque. A empresa informou que presta apoio aos profissionais envolvidos e colabora com as investigações.

Em nota, a companhia afirmou que nada justifica “a conduta inadmissível de violência registrada contra seus funcionários”.

A Latam também declarou que espera a responsabilização da autora das agressões. “A empresa confia no esclarecimento do caso e na aplicação das medidas legais cabíveis em relação aos agressores”, completou a nota.

Após atacar os funcionários, a mulher deixou o local antes da chegada das autoridades. A SSP-SP informou que diligências estão em andamento para localizar a suspeita e esclarecer todos os detalhes do episódio.

A ocorrência foi registrada na 3ª DEATUR (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista) de Guarulhos, unidade responsável por atender casos envolvendo passageiros, trabalhadores e ocorrências dentro do aeroporto.

A investigação deverá apurar a dinâmica completa das agressões, identificar formalmente a autora e reunir imagens e depoimentos de testemunhas que presenciaram a confusão no terminal.

O episódio ocorreu em um dos aeroportos mais movimentados do país e voltou a chamar atenção para casos de violência contra trabalhadores do setor aéreo durante atendimentos presenciais em situações de atraso, remarcação ou contingência operacional.