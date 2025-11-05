Veja os momentos impressionantes da queda do boeing nos EUA

247 - Um avião cargueiro da UPS caiu na tarde de terça-feira (4) logo após decolar do Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, no estado norte-americano de Kentucky, provocando uma explosão que matou pelo menos sete pessoas — entre elas, os três tripulantes e quatro moradores da região. O acidente também deixou 11 feridos, que foram encaminhados para hospitais locais, segundo informações das autoridades.

De acordo com a agência Reuters, as chamas se espalharam rapidamente após o impacto, atingindo um corredor industrial próximo ao aeroporto e forçando a suspensão de todas as operações aéreas até a manhã desta quarta-feira (5). A aeronave, um modelo MD-11, seguia para Honolulu, no Havaí, em um voo de carga com duração prevista de oito horas e meia.

Veja o momento da queda:

Looking at this MD-11 UPS crash , this is some of the most terrifying and sad footages i have seen for a crash especially for a heavy jet , correct me if I’m wrong i believe last time we saw a video recording of a plane crashing right after takeoff with substantial fire on engine… pic.twitter.com/tmyG3Al5YN November 5, 2025



