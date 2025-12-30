Veja quando serão os feriados de 2026

247 - O calendário de feriados de 2026 traz um cenário especialmente favorável para trabalhadores que desejam planejar descansos mais longos ao longo do ano. Ao todo, serão 10 feriados nacionais, dos quais nove cairão em dias úteis, o que reduz o impacto sobre a rotina profissional e amplia as possibilidades de emenda com fins de semana.

Sete dessas datas estarão posicionadas em segundas ou sextas-feiras, criando automaticamente feriados prolongados. Entre os exemplos estão o Dia do Trabalho, que será celebrado em uma sexta-feira, e o Dia da Independência do Brasil, marcado para uma segunda-feira, garantindo três dias consecutivos de folga sem necessidade de ajustes adicionais.

Além dos feriados que já coincidem com o início ou o fim da semana, outras datas oferecem margem para planejamento estratégico. A Confraternização Universal, celebrada em uma quinta-feira, e o feriado de Tiradentes, que cairá em uma terça-feira, podem se transformar em feriadões caso seja possível incluir um dia extra de folga. Com esse tipo de organização, até nove feriados nacionais podem ser emendados ao longo do ano.

O cenário se torna ainda mais vantajoso quando entram em cena os pontos facultativos. Datas como o Carnaval e o Corpus Christi ampliam significativamente o número de dias úteis com potencial de descanso. No caso do Carnaval, o período costuma abranger segunda-feira, terça-feira e a Quarta-feira de Cinzas, formando um bloco contínuo que, embora não seja feriado nacional, é tratado como tal em grande parte do país.

O calendário pode variar conforme a localidade. Feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades ou celebrações religiosas, podem tornar o ano ainda mais favorável em determinadas regiões. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o aniversário do município, comemorado em 25 de janeiro, é feriado municipal e impacta diretamente a dinâmica do início do ano.

Com a combinação de feriados nacionais, pontos facultativos e datas regionais, 2026 se apresenta como um ano propício para o planejamento antecipado de compromissos profissionais e pessoais, oferecendo mais previsibilidade e oportunidades de descanso ao longo do calendário.