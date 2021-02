Venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 dispara no Brasil

247 - O número de vendas da hidroxicloroquina mais que dobrou, ao passar de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020, segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF). A informação foi publicada pelo portal G1.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) tem dito que não recomenda o uso dos medicamentos, mas defende a autonomia dos médicos.

A alta nas vendas do medicamento aconteceu em função da pandemia do coronavírus, principalmente, com Jair Bolsonaro recomendando o uso do remédio sem comprovação científica.

Em entrevista à TV 247, no último sábado (30), o médico Dirceu Greco, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, criticou a atuação do CFM na pandemia do coronavírus.

O estudioso destacou que não existe tratamento precoce para a Covid-19, como já recomendaram Bolsonaro e o ministério da Saúde. "Sinto vergonha alheia", disse.

